Deniz Akkaya hırsızlık yaptı

Amerika-New York'taki sperm bankasından sperm alarak hamile kalan ve 2 yıl önce oğlu Kayra'yı dünyaya getiren Leyla Bilginel, 'Orada Neler Oluyor'da ilginç bir açıklama yaptı.



"Herkes benim ve sperm bankasından hamile kalan Güner Özkul'un anneliğini ve hamileliğini tartışıyor. Ama 1.5 aylık hamile Deniz Akkaya'nın durumu daha çok tartışılır. Deniz eski sevgilisi Efe Önbilgin'in iznini almadan ondan hamile kaldı. Şimdi de Efe Önbilgin'e sormadan doğuracağını söylüyor. Bu yapılan erkeğe büyük haksızlık ve hakarettir. Efe Önbilgin'in yerinde olsam delirirdim. Deniz'den kürtaj olmasını isterdim. Ben gönül rızasıyla bebeğimi bankadan da olsa aldım. Ama Deniz Akkaya resmen hırsızlık yaptı. Efe Önbilgin'den değerli bir şeyini çaldı" dedi.

