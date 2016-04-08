T24 LogoT24 Logo
Magazin

Deniz Akkaya: Fransız okulundaki kızımın kafası bitten geçilmiyor

"Kızımı Fransız Sanat Devlet Okulu'na sokabilmek için 3 yıl uğraştım. Fransız hayranı değilim. Temizlik, hijyen nedir bilmiyorlar"

08 Nisan 2016 12:21

Kızı Fransız okulunda okuyan Deniz Akkaya, "Temizlik, hijyen nedir bilmiyorlar. Ayşe okula başladığından beri kafası bitten geçilmiyor" dedi.

 

'Sokmak için 3 sene uğraştım'

 

Kızını sokabilmek için 3 yıl boyunca uğraştığı Fransız okulundan dert yanan Akkaya, şunları söyledi:

"Kızım Fransız Sanat Devlet Okulu'nda okuyor. Oraya sokabilmek için 3 sene uğraştım. Fransız hayranı değilim. Temizlik, hijyen nedir bilmiyorlar.
 

'Kafası bitten geçilmiyor'

 

Ayşe okula başladığından beri kafası bitten geçilmiyor. Temizlik konusunda hiç anlaşamadığımız bir toplum."

ETİKETLER

deniz akkayakızıokulfransızbithaber

İlgili Haberler

Deniz Akkaya: Eşcinseller tehdit altında; zaten Türkiye özgür insanların ülkesi!

"Eşcinsel evlilik zorla yapılan evlilikten iyidir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24