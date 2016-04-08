Deniz Akkaya: Fransız okulundaki kızımın kafası bitten geçilmiyor

Kızı Fransız okulunda okuyan Deniz Akkaya, "Temizlik, hijyen nedir bilmiyorlar. Ayşe okula başladığından beri kafası bitten geçilmiyor" dedi.

'Sokmak için 3 sene uğraştım'

Kızını sokabilmek için 3 yıl boyunca uğraştığı Fransız okulundan dert yanan Akkaya, şunları söyledi:

"Kızım Fransız Sanat Devlet Okulu'nda okuyor. Oraya sokabilmek için 3 sene uğraştım. Fransız hayranı değilim. Temizlik, hijyen nedir bilmiyorlar.



'Kafası bitten geçilmiyor'

Ayşe okula başladığından beri kafası bitten geçilmiyor. Temizlik konusunda hiç anlaşamadığımız bir toplum."