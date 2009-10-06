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Deniz Akkaya evleniyor

Yakında dünyaya getireceği bebeğinin babası Efe Önbilgin ile arasındaki buzları tamamen eriten Deniz Akkaya yeni evine taşınacak.

06 Ekim 2009 03:00

Yakında dünyaya getireceği bebeğinin babası Efe Önbilgin ile arasındaki buzları tamamen eriten Deniz Akkaya yeni evine taşınacak.

Uzun süredir haklarında aralarının bozuk olduğu yönünde haberler çıkan ikili, dedikoduların aksine hemen hemen her gün görüşüyor. Öyle ki Efe Önbilgin, 7 aylık hamile olan Akkaya’yı hastaneye kontrole giderken bile yalnız bırakmıyormuş...

Doktorunun sürekli olarak yürüyüş yapmasını ve temiz havada bulunmasını istediği eski mankene Efe Önbilgin büyük bir jest yaptı. Sevgilisi ve bebeği için Bebek-İstinye arasında bahçeli bir villa aramaya başladı. Bütün emlakçılara haber veren Efe Bey, sevgilisini doğumdan önce yeni evine taşımayı planlıyor.



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