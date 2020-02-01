Deniz Akkaya: Cinsel hayatım yok, geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum

Manken Deniz Akkaya, daha önce bir videoda söylediği ve tartışılan görüşünü bir kez daha yineleyerek, "Ben şişman bir erkekle beraber olmam. Ben bedenime bu kadar saygı gösterirken, kilolu bir erkekle birlikte olma ihtimalim yok" dedi. "Hiç cinsel hayatım yok!" diyen Akkaya, "Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Deniz Akkaya, "Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi, 'Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz’la giriyorum.' Ben de yatağa Deniz Akkaya’yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli" sözlerini kaydetti.

"Bu iş estetikle olsa zengin ama çirkin kadın kalmazdı!"

Akkaya, kendisine yöneltilen, "Ama siz sürekli böyle fizik üzerine konuşunca insanlar eski fotoğraflarınızı çıkarıp estetik ameliyatlarınızı gündeme getiriyor. Bozuluyor musunuz?" sorusuna ise, "Gülüyorum. Bu iş estetikle olsa zengin ama çirkin kadın kalmazdı!" diye yanıt verdi.

"Benim artık erkeklerin erkekliğini ezmek üzere bir duruşum var"