Deniz Akkaya: Cinsel hayatım yok, geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum

Akkaya, kendisine yöneltilen, "Ama siz sürekli böyle fizik üzerine konuşunca insanlar eski fotoğraflarınızı çıkarıp estetik ameliyatlarınızı gündeme getiriyor. Bozuluyor musunuz?" sorusuna ise, "Gülüyorum. Bu iş estetikle olsa zengin ama çirkin kadın kalmazdı!" diye yanıt verdi.
Geçmişte birden fazla şiddet gördüğünü anlatan Akkaya, "Şunu fark ettim, benim artık erkeklerin erkekliğini ezmek üzere bir duruşum var. Erkekler güzel kadınlara sahip olmak, sonra ezip parça pinçik yapmak istiyor Ben de öyle bir duvar oluştu ki bu sefer ben pinçik pinçik yapıyorum. Belki de bu yaşımda bu kadar sert bir vücut ve duruşa sahip olma sebebim bu" dedi.