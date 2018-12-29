Deniz Akkaya, 20 yıl önce çekilen estetiksiz fotoğraflarını paylaştı

Eski model Deniz Akkaya, 20 yıl önce çekilen estetiksiz fotoğraflarını “Bir zamanlar bebekken” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Akkaya, yayınladığı ikinci nostaljik fotoğrafının altına, "Güzelim kaşlarıma o ara zulüm etmişim" mesajını yazdı. Eski model, üçüncü fotoğrafını da bugün, “Buyrun bakalım, yine 20 senelik şöyle sandıktan çıkma bir fotoğraf” notuyla paylaştı.

Akkaya’nın estetiksiz halini gözler önüne seren fotoğraflarına pek çok yorum yapıldı.

Takipçilerinden bazıları Akkaya’nın estetiksizken de güzel olduğunu savunurken, bazıları, ikinci fotoğraftaki, "Güzelim kaşlarıma o ara zulüm etmişim" yorumuna atfen, "Keşke sadece kaşlarına değil, estetiksiz burnuna da değinseydin" şeklinde yorumlar yaptı.