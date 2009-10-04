Deniz adada tedavi olacak

Deniz Seki Londra'ya 60 km. mesafedeki Osea Adası'nda 'The Causeway Retreat' adlı ünlü klinikte bağımlılık tedavisi görecek.
UyuŞturucu
ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla tutuklanan Deniz Seki, 218
gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu kadar zaman demir
parmaklıklar ardında özgürlüğünü bekleyen Seki yeniden doğuşunu ilan
etti.
Hüsnü İle görüşmeyecek
Aİlesİ Deniz'i hiç
yalnız bırakmadı, kardeşleri her görüş gününde sabahın erken
saatlerinde cezaevinin önünde beklediler. Şimdi ailesi ile özgür
günlerin tadını çıkarıyor. Bildiğim iki şey var; Deniz, bir daha asla
Hüsnü ile görüşmeyecek bırakın görüşmeyi 100 metre yakınına bile
yaklaşmasını fırsat vermeyecek.
Dönüş yapacak
Denİz,
bir süre sonra Londra'ya gidip tedavi olacak. Tedavi olacağı merkezin
ismi ise 'The Causeway Retreat', bağımlılık tedavisi ve akıl sağlığı
merkezi olup, Londra'ya 60 km mesafedeki Osea Adası üzerinde yer
almakta.. Alkol ve uyuştucunun pençesine düşen dünyaca ünlü isimler
burada tedavi görüp, hayata kaldıkları yerden devam etmişler.