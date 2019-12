Deniz adada tedavi olacak

Deniz Seki Londra'ya 60 km. mesafedeki Osea Adası'nda 'The Causeway Retreat' adlı ünlü klinikte bağımlılık tedavisi görecek.



UyuŞturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddiasıyla tutuklanan Deniz Seki, 218 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu kadar zaman demir parmaklıklar ardında özgürlüğünü bekleyen Seki yeniden doğuşunu ilan etti.



Hüsnü İle görüşmeyecek



Aİlesİ Deniz'i hiç yalnız bırakmadı, kardeşleri her görüş gününde sabahın erken saatlerinde cezaevinin önünde beklediler. Şimdi ailesi ile özgür günlerin tadını çıkarıyor. Bildiğim iki şey var; Deniz, bir daha asla Hüsnü ile görüşmeyecek bırakın görüşmeyi 100 metre yakınına bile yaklaşmasını fırsat vermeyecek.



Dönüş yapacak



Denİz, bir süre sonra Londra'ya gidip tedavi olacak. Tedavi olacağı merkezin ismi ise 'The Causeway Retreat', bağımlılık tedavisi ve akıl sağlığı merkezi olup, Londra'ya 60 km mesafedeki Osea Adası üzerinde yer almakta.. Alkol ve uyuştucunun pençesine düşen dünyaca ünlü isimler burada tedavi görüp, hayata kaldıkları yerden devam etmişler.