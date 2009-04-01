Deniz ' O şahıs' oldu !

Okay Temiz adına düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesine katılan Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki ile ilgili soruları da yanıtladı. Şenlendirici Seki'nin adını anmadan şunları söyledi: "Ben o şahsın ailesi ile görüşmüyorum. Yaşananları 'talihsiz olaylar' olarak değerlendiriyorum. Bütün bu olanlar sanat hayatımı olumlu da olumsuz da etkiledi. Yaşananların yeni albümüme katkısı oluyor. Çünkü bu ruh haliyle duygusal soundlar çıkıyor. Herhalde bu yeni albümüm çok acıklı olacak."



Aile önemli değil



Şenlendirici, "Zamanı gelince hem o şahıs hem de ben gerekli açıklamaları yapacağız" derken, Seki'nin ailesinin tepkisinden dolayı görüşmelerinin zor olup olmayacağı sorusunu ise, "Bu konuda ailenin fikri çok önemli değil. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur" diye yanıtladı. Eşi Nazire Şenlendirici ile boşanmaktan vazgeçtiği haberlerini de yalanlayan ünlü klarnetçi, boşanacağını ama ailesi ile görüşmeye devam ettiğini, bunu da hiç kimsenin yargılama hakkı olmadığını söyledi. Şenlendirici zamanı gelince Deniz Seki ile de görüşeceğini ve gerekli açıklamaların Seki tarafından yapılacağını belirtti ve ekledi: "Ona söz verdiğim için şimdi konuşmuyorum. Zamanında benim de hatalarım oldu. Önemli olan bu hatalardan ders almaktır. Dışarı çıkınca ne olur bilinmez. Her şey kısmet, Allah bize ne yazdıysa o olur."



