Deni Milosevic: 'Fenerbahçe karşısında galibiyet alabiliriz'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



ATİKER Konyaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki tek golünü atarak takımına galibiyeti getiren Deni Milosevic, savunma başta olmak üzere oyunun her bölümünde iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Milosevic, Fenerbahçe maçını da kazanabileceklerini ifade etti.

Gol atarak takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Milosevic, \"Tabiki zor bir maç olacağını ve kolay olmayacağını biliyorduk. Ama kolektif oynayarak hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımıma gol atarak katkıda bulunduğum içinde çok mutluyum. Deplasmanda oynarken önemli olan iyi savunma yapmanızdır. Bu maçta da takım olarak hep beraber iyi bir savunma bloğu yaparak iyi işler sergilediğimizi düşünüyorum. Bundan sonrası için daha iyi hazırlanıp, daha iyi performanslar sergileyerek galibiyetler alacağımıza inanıyorum\" dedi.

\"FENERBAHÇE KARŞISINDA GALİBİYET ALABİRİZ\"

Milli takım arasından sonra sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçından da galibiyet alabileceklerini ifade eden Deni Milosevic, \"Ligde henüz mağlup olmadık.Tabii ki bu durumun moral motivasyon anlamında takım üzerinde çok olumlu ve önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Bir sonraki maç olan evimizdeki Fenerbahçe maçında da bu şekilde oynamalıyız. Taraftarlarımızın önünde galibiyet alabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

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