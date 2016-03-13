Dengir Mir Mehmet Fırat: Özyönetim ilanlarını anlamıyorum

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Güneydoğu'daki çeşitli yerleşim birimlerinde 'Özyönetim' ilan edilmesinin hatalı olduğunu söyleyerek, "Özyönetim dediğiniz şey, ilanlarla olmaz. Özyönetim merkezi hükümetle yetki paylaşımıdır bu da yasama meclisinde olur" dedi. Fırat, "Kürt halkının sivil insanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde özyönetim ilan edilmesinin mantığını şahsen anlamıyorum, bilmiyorum" diye konuştu. Fırat, yeni dönemde 'Çözüm süreci' kapsamında PKK veya Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi ile müzakere yapılabileceğini söyledi.

Kuzey Irak'tan uydu aracılığıyla yayın yapan Rudaw TV'nin sorularını yanıtlayan HDP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, PKK'nın çeşitli aşamalardan sonra silah bırakma kararı vereceği belirtilen 'Dolmabahçe Mutabakatı' ardından 'Çözüm süreci'nin bozulma nedeni sorusunu yanıtlarken, "Bana göre başlangıç yanlıştı. Çünkü sizin vatandaşlarınızın, temel insan hak ve özgürlük sorununu hiçbir kurum ve kuruluşla böyle bir konuyu pazarlık yapamazsınız. Böyle bir şey 21'inci yüzyıla uygun olmadığı gibi demokratik de değildir. Eğer gerçekten bu ülkeyi demokratik, özgür ve çoğulcu bir ülke olarak kabul ediyorsanız, daha önceki tatbikatlardan insanlarınızın hak ve özgürlükleri sınırlandırılmış ya da kaldırılmışsa yapacağınız tek şey; bu sınırları ortadan kaldırmaktır. Fakat öyle olmadı, bir masa kuruldu. Bir yandan Abdullah Öcalan, bir yandan PKK, bir yandan da KCK bir pazarlık unsuru haline geldi" dedi.

Hükümetin sorunu çözmek için samimi olmadığını, açıkça ortada bir güvensizlik bulunduğunu, PKK'nın silah yığınakları yaptığını, diğer taraftan devletin, modern silahlarla ordusunu donatıp karakol inşa ettiğini anlatan Dengir Mir Mehmet Fırat, şöyle devam etti:

"Dolmabahçe mutabakatı uzun tartışmalardan sonra müşterek bir şekilde ortaya çıkmıştır. Fakat mutabakat ilan edildikten sonra sayın Cumhurbaşkanı, (ki Türkiye'de uçan kuştan dahi haberdar olma arzusu içinde bir insan) 'Bu mutabakattan haberim yoktur' diyebiliyor. Oradaki asıl sorun, belki de HDP'nin 'Seni başkan yaptırmayacağız?' sloganıydı. Dolayısıyla bu süreci kim sonlandırdı diye sorarsanız sonlandıran her zaman güçlü taraftır. Güçlü olan taraf da devlettir."

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, bir soru üzerine 'Çözüm süreci'nin eski haliyle devam edemeyeceğini, Kürtler veya Türkler'in birbirlerini tamamen yok edebilecek güce sahip olmadığını, bu çatışma döneminde iki taraftan ölenler olduğunu, tarafların tekrar masaya oturacaklarını savundu.

Türkiye'de PKK sorunu, devletin karşısında 30 yıldan bu yana silahlı bir güç bulunduğunu ifade eden Fırat, bu nedenle onlarla da görüşülmesi, çatışmalara nasıl son verileceği, silahların nasıl bırakılacağı, dağdakilerin topluma nasıl kazandırılacağının görüşülmesi gerektiğini savundu. Fırat, "Bir toplumun hak ve özgürlüklerini müzakere edemez, hatta modern hukukta kamuoyunun oyuna dahi sunamazsınız. Yani yüzde 99'u Kürtçe anadil olmasın, konuşulmasın dese dahi bu geçersizdir. Peki, onla oturmayacaksınız bunla oturmayacaksınız müzakereleri kiminle yapacaksınız? Korucularla mı? Ya da Güney Kürdistan'la mı? O da olabilir. Güney Kürdistanla'da oturulur" diye konuştu.

"Özyönetim ilanlarla olmaz"

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, bir soru üzerine, "Özyönetim dediğiniz şey, ilanlarla olmaz. Bağımsız devlet ilan edilebilir. Ancak özyönetim merkezi hükümetle yetki paylaşımıdır bu da yasama meclisinde olur. Dolayısıyla Bu şekilde ifade edilmesi, Kürt halkının sivil insanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde özyönetim ilan edilmesinin mantığını şahsen anlamıyorum, bilmiyorum. Bunun yolu siyasettir. Tabii ki HDP büyük başarı sağlayarak 80 milletvekiliyle meclise girmiştir. PKK veya gençlik örgütü bu çatışmayı yapmasaydı, yine çatışma olur muydu? Evet olurdu."

Fırat, 'Çözüm süreci'nde 'Güney Kürdistan' olarak nitelendirdiği Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin de aktif rol oynayabileceğini ancak, bu kesimin Türkiye ile son dönemde siyasetin dışında biraz fazla içli dışlı olunduğunu vurgularken, "Dolayısıyla çok fazla etkin olacağı kanısında değilim. Aslında olabilirdi. Bütün Kürtler'in gözü Güney Kürdistan'da ve bir umut ışığı olarak görüyorlar. Siyaseten kendi içinde parçalanmış bir görünüm içinde Güney Kürdistan. Özellikle Başkan Mesut Barzani'yi zor durumda bırakacak bazı girişimleri de göz önünde tutmamız lazım. Son ziyaretlerinde çok mutlu olduk. Havalanında karşılamamız gerekirdi ama uçaktan iner inmez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) karargahına götürülmesini inanıyorum kendisi de doğru bulmamıştır" diye konuştu.

Milletvekili Fırat, Türkiye'nin Irak'ta 'Kürdistan Devleti' veya 'Özerk bir Kürdistan'ın varoluşunu bir türlü sindiremediğini , Suriye'de 3'lü federasyon kurulmasını beklediğini, Türkiye'nin Rojava'da PYD'nin yapılanmasını engelleyebileceğine inanmadığını ekledi.