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Politika

Dengir Mir Mehmet Fırat: Erdoğan'ın aklındakinin 'bilinen' başkanlık sistemiyle alakası yok

'Cumhurbaşkanı sırf canı istediği için Anayasayı buzdolabına kaldırıyor'

02 Haziran 2015 18:52

HDP Mersin milletvekili adayı Dengir Mir Mehmet Fırat, başkanlık sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın aklındaki başlığın 'bilinen' başkanlık sistemiyle ilgili olmadığını savunan Fırat, "Bırakın başkanlık sistemini, 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'na o kadar çok yetki vermiş ki, bu yetkiler ABD Başkanı Obama da bile yoktur. Fakat Cumhurbaşkanı sırf canı istediği için Anayasayı buzdolabına kaldırıyor" dedi.

Mustafa Ercan'ın DHA'da yer alan haberine göre, HDP'nin Mersin milletvekili adayları Dengir Mir Mehmet Fırat ve Çilem Öz, beraberinde Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile birlikte Mersin Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hüseyin Şimşek ile bir araya gelen HDP'liler 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçim için destek istedi.

Ziyarette konuşan Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı yakından tanıdığını ve hayalini kurduğu başkanlık sisteminin bilinen başkanlık sistemiyle ilgisi olmadığını söyledi. Fırat, şöyle konuştu:

"Bırakın başkanlık sistemini şu anda ki mevcut 1982 anayasası Cumhurbaşkanına o kadar çok yetki vermiş ki Başkan Obama da bile o yetkiler yoktur. Fakat Cumhurbaşkanı sırf canı istediği için anayasayı buzdolabına kaldırıyor. Böyle bir yetkiyi şu anda kendisinde gören zihniyet, Türk usulü başkanlık sistemine getirdiği zaman Türkiye 'nin halini düşünemiyorum. Şu andaki zaten bir fragman. Filmin tümünü seçim sonrasında o hayali gerçekleşirse bir daha geri dönüşü olmayan bir yoldur." 

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