Dengir Mir Mehmet Fırat: AKP-CHP koalisyonu seçimlerden sonra kurulacak

HDP'li Dengir Mir Mehmet Fırat AKP ile CHP arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinin sonucunun erken seçimden hemen sonra alınacağını iddia etti.

HDP Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat internethaber'den Nesrin Yılmaz'a yaptığı açıklamada AKP - CHP koalisyonunun erken seçimden hemen sonra kurulacağını iddia etti.

Fırat erken seçim sonrası da benzer bir tablonun yaşanacağını, bu görüşmelerin bir sonraki seçimde etkisinin olacağını ve AKP-CHP koalisyonunun daha çabuk kurulabileceğini söyledi.

Fırat şöyle konuştu, "Bana göre bu sonuç hayırlı olmuştur. En azından erken seçimden sonra CHP ile yapılacak olan koalisyonda bu görüşmeler ışığında daha çabuk yol alınacaktır. Şimdiden görüşmüş oldular. Bu görüşmeler erken seçim sonrası koalisyonun ön çalışmasıydı."