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Dengir Mir Mehmet Fırat: AKP bölünecek ve içinden yeni parti çıkacak

'Koalisyona girmeyeceğiz, ama yeni anayasa ve çözüm sürecine destek vereceğiz'

10 Haziran 2015 13:46

AKP kurucularından ve HDP'den Mersin milletvekili seçilen Dengir Mir Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinde kendisini güven oylamasına sunduğunu ve kazanamadığını söyledi. Fırat, "AKP içinden alternatif bir parti çıkacaktır" dedi..

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'a açıklamalar yapan Fırat, "Cumhurbaşkanının seçim alanlarına inmesi halkta bir tepki oluşturdu. Saraya yerleşmesi, sarayda gösterişli pozlar vermesi halkla olan ilişkilerini kesti" dedi. Roboski ile başlayıp Kobani ile devam eden tepkinin Erdoğan'ın Diyarbakır'daki bombalı saldırının ardından, "Birbirlerini öldürüyorlar" şeklindeki yorumlarının da tepki çektiğini belirtti. "Diyarbakırlılara bir geçmiş olsun demek yerine Ağrı'da seçim çalışması yapması, Kürt seçmende etkili oldu. Ağrılılar 4-0'la Erdoğan'a yanıt verdi" dedi.

Koalisyona girmeyeceklerini, ama yeni anayasa ve çözüm sürecine destek vereceklerini belirten Fırat, "AKP'nin MHP ile koalisyon yapacağı konusundaki görüşümüzü açıkladık" dedi.

 

‘AKP bölünecek’

 

AKP'nin bölünebileceğini ifade eden Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP içinden alternatif bir parti çıkacaktır. 2001'de kuruluşta yer alan kadroların hiçbiri şu an yok. 3 dönem maddesi gerekçesiyle tasfiye edildiler. Dolayısıyla yeni bir parti, AKP'nin çıraklık dönemine benzer bir parti kurulacaktır diye düşünüyorum. O zaman daha renkli bir seçim olacak. Çünkü yeni parti AKP tabanından oy alacaktır ve AKP ana muhalefet konumuna gelecektir."  

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