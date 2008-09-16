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Sağlık

Dengeli beslen, hayatın kurtulsun

Dünyada yaygın olarak görülen iskelet hastalığı osteoporoz, kadınların en büyük korkulu rüyalarından biri haline geldi.

16 Eylül 2008 03:00

Dünyada yaygın olarak görülen iskelet hastalığı osteoporoz, gün geçtikçe kadınların en büyük korkulu rüyalarından biri haline geldi.

Diyetinizin kemiklerinizi eritmesine izin vermeyin

Kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktan korunmak için ise yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.

Osteoporoz Hasta Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ülkü Akarırmak Günaydın gazetesine osteoporozdan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

• Bol bol D vitamini almalı, dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz. Tehlikeli saatler dışına güneşlenmeli ve bol bol egzersiz yapmalısınız.
• Çay, kahve gibi canlandırıcı özellikteki içecekler ve gazlı içecekler kalsiyum emilimini engeller. Bu gibi içeceklerin kullanımını en aza indirmelisiniz.
• Asit giderici ilaçları alırken iki kere düşünün; çünkü asit gidericiler, vücuttaki kalsiyum ve alüminyum elementini kaçırır. Kalsiyum, midedeki asidi azaltma özelliği taşır. Asit gidericiler mide yanmasını korurken, kalsiyum emilimini engeller. Bu nedenle asit giderici kullanmak yerine yediklerinize dikkat ederek, kemik erinmesinden korunmanız yerinde olacaktır.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan ve en yaygın görülen kemik metabolizması hastalığıdır. Kemiklerin kütlesinin azalması kolaylıkla kırılabilmesine neden olur. Kemik kütlesi yanında osteoporozda iskelete ait ikinci önemli faktör kemik kalitesidir. Kemik kalitesinde yetersizliğe yol açan en önemli neden ileri yaştır. Yaş ilerledikçe aynı kemik mineral yoğunluğunda dahi kırık riski daha yüksektir. Osteoporozun kelime anlamı; osteo (kemik) poroz (delikli) kelimelerinin birleşmesinden oluşur, delikli kemik halk arasında kemik erimesi olarak bilinir.

50 yaşın üzerinde her 8 kişiden 1' inde osteoporoza bağlı omurga kırığı gelişmekte olup bu oran yaş ile birlikte artar. Kalça kırığı 70 yaşın üzerindeki her 3 kadından ve her 9 erkekten 1' inde görülen önemli bir sağlık problemidir. Osteoporotik kırıklar olarak tanımlanan kırıklar; el bileği, omurga ve kalça kırıklarıdır.

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