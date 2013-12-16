Denge ve Denetleme Ağı: Sayıştay raporları, Meclis'e eksiksiz sunulmalı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Denge ve Denetleme Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sayıştay’ın denetleme raporları bütçe görüşmelerinde yasama organına eksiksiz sunulmalı” dedi. ‘Hepimizin hayatını etkileyecek ‘ değerlendirmesi yapılan bütçe görüşmeleri ve Sayıştay raporu konusunda Denge ve Denetleme Ağı’nın önerileri şöyle.

-Sayıştay, kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esaslarını gözeterek TBMM adına denetim yapar. Bütçenin şekillenmesinde halkın iradesini temsil eden TBMM’de yapılacak müzakereler büyük önem taşımaktadır.

-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bütçeyi derinlemesine müzakere edebilmesi, bütçeyi hazırlayan hükümet kanadı ve bürokratlardan bütçe ile ilgili yeterli bilgiyi edinebilmesi ve hükümete bütçe hakkında sorular yöneltebilmesi Sayıştay raporlarının eksiksiz olarak sunulmasına bağlıdır.

- Sayıştay raporlarının Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmeleri öncesi, Meclis’e eksiksiz olarak sunulması - Sayıştay raporları için gerekli olan bilgilerin ilgili kurumlar tarafından Sayıştay’a zamanında verilmesi

- TBMM de Sayıştay raporlarını incelemek üzere Plan Bütçe Komisyonu dışında ayrı bir Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulması

- 5018 sayılı kanun ve yeni Sayıştay Kanunu’nun hayata tam olarak geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınması

- Rapor Değerlendirme Kurulu çalışmalarına ilişkin kamuoyunu aydınlatıcı verilerin (kaç raporda hangi gerekçelerle değişiklik yapıldığının kurumsal bazda analizini de içerecek şekilde) Sayıştay mevzuatında da yer alan kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğü de gözönüne alınarak kurum internet sayfasından düzenli olarak duyurulması

- Sayıştay üyelerinin ve başkanının seçim süreçlerinde TBMM’nin etkinliğinin arttırılması, adayların ilgili komisyonda mülakata tabi tutulması ve muhalefetin de kontenjanının olması

- Yasama organının yürütmeyi sağlıklı bir biçimde denetleyebilmesi için denetleme raporlarının bütçe görüşmeleri öncesi, yasama organına eksiksiz olarak sunulması

-Her vatandaş, toplanan vergilerin kamu yararına uygun şekilde harcanıp harcanmadığını Sayıştay aracılığıyla denetleyebilmelidir.

-Denetleme organının bilgiye sınırsızerişiminin sağlanması

- 3 yıl beklenmeksizin mümkün olan en kısa sürede kurumsal bazda verilerin Sayıştay’a sağlanması için gerekli teknik altyapının oluşturulması

- Sayıştay’a fonksiyonlarını yerine getirmede yetki genişliği ve tam takdir ilkesinin tanınması

-Dış denetim, faaliyet ve mali istatistik değerlendirme raporları kamu harcamalarının sağlıklı yapılıp yapılmadığının izlenebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İyi uygulamalar göstermektedir ki, kurumlar tarafından yapılan harcamaları kapsamlı bir şekilde periyodik olarak yansıtan bağımsız bir denetleme mekanizması ekonomik şeffaflık açısından son derece önemlidir.

-Denge ve Denetleme Ağı olarak, Sayıştay’ın kilit rolü gözardı edilmeden, katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf bir biçimde oluşturulan devlet bütçesinin Türkiye’yidaha demokratik bir zemine taşıyacağını düşünüyoruz.