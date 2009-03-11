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Sağlık

Deng humması can alıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Asya Pasifik bölgesinde geçen yıl deng humması salgınlarının yaygınlaştığını açıkladı.

11 Mart 2009 02:00

Dünya Sağlık Örgütü, Asya Pasifik bölgesinde geçen yıl deng humması salgınlarının yaygınlaştığını, can kaybı sayısının da önceki yıla oranla 3 kat arttığını açıkladı.

DSÖ'den deng humması uzmanı Chusak Prasittisuk, Singapur'da yaptığı bir konuşmada, geçen yıl bu hastalık nedeniyle 3255 kişinin yaşamını yitirdiğini, oysa 2003'te bu rakamın 1202 olduğunu söyledi.

Deng hummasının, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde son 20-30 yılın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Chusak, son 20 yılda salgınların sıklığının arttığını ve hastalığın epidemiyolojisinin (görülme sıklığı, dağılımı ve nedenleri) değiştiğini söyledi. Chusak, deng hummasının önlenmesi ve denetim altına alınması amacıyla DSÖ'nün, Asya Pasifik Bölgesinde bir strateji planı geliştirdiğini anlattı.

Dünyada, sıtmadan sonra görülen en yaygın tropik hastalık olan deng, sivrisinekler aracılığıyla taşınıyor. Tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyar kişinin deng riski altında olduğu, bu kişilerin 1,8 milyarının Bangladeş'ten Doğu Timor'a uzanan Asya Pasifik bölgesinde olduğu belirtiliyor.

(AA)

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