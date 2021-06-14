Deneyimli gazeteci Viktor Balakin hayatını kaybetti; TGC'den başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kıdemli üyelerinden, Sürekli Basın Kartı sahibi Viktor Balakin 14 Haziran 2021 Pazartesi günü vefat etti. Balakin'in cenazesi yarın saat 14.00'te Şişli Rum Ortodoks Kilisesi’nden alınarak toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TGC üyesi Ermil Balakin’in de babası olan Viktor Balakin’in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli meslektaşımız ve üyemiz Viktor Balakin’in vefatını öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Viktor Balakin’in ailesinin, sevenlerinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Viktor Balakin’in cenazesi 15 Haziran 2021 Salı günü saat 14.00’te Şişli Rum Ortodoks Kilisesi’nden alınarak toprağa verilecek.

Viktor Balakin kimdir?

1930 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde eğitim gördü. Gazeteciliğe 1960 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başladı. İnterpress ve Tercüman gazetelerinde çalıştı.TGC üyesi Ermil Balakin’in de babası Viktor Balakin Fransızca, Rusça ve İngilizce biliyordu, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.