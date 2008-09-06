'Deneye karşı çıkanlar fizik bile bilmiyor'

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) tarafından 10 Eylül’de yapılacak büyük deneyde görev alan Türk bilim insanlarından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Metin Arık, söz konusu deneyin hiçbir risk taşımadığını, çarpışmanın da Ekim ayında yapılacağını söyledi.

Prof. Arık, deneyin iptali için AİHM’ne başvuran Alman bilim insanlarının fizik sınavından sınıfta kalacaklarını da ifade etti. Prof. Arık, deneyin "Big Bang"le ilgisi olmadığını da söyleyerek "10 Eylül’de protonlar birbirleriyle çarpıştırılmayacak bile. Çarpışma daha sonra Ekim ayında gerçekleştirilecek. Ama o zaman da Big Bang olmayacak" dedi. Prof. Arık, şunları söyledi:



"Büyük patlama olmaz. Zira büyük patlama denen evrenin ilk oluşumu, aslında patlama değildir. Patlama olduğunda patlayan şey etrafa yayılır. Evren ilk oluştuğunda ise evren küçüktür ama etrafı yoktur. Tüm evren hızla büyümektedir. Patlama lafı, evrenin bu anda çok sıcak olmasından kaynaklanan bir laftır.



CERN’de yapılacak deneyde bu büyük sıcaklıklara yaklaşacağız ve evrende o anda olmuş olan parçacıkları yaratarak bunları ölçümle bulacağız. Bu büyük sıcaklığa yaklaşmak için protonları hızlandırarak çarpıştırıyoruz. Böyle hızlı protonlar, hatta daha hızlıları evrende çeşitli yerlerde zaten mevcuttur ve bazan da çarpışırlar ama büyük patlama oluşturmazlar."



Almanya’daki Eberhard Karls Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Otto Rössler öncülüğündeki bir grup bilim insanının, "kara delikler oluşacağı" gerekçesiyle deneyin iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu da değerlendiren Prof. Metin Arık, "Bu başvuruları yapanların yarım yamalak fizik bildiklerini ve lisansüstü seviyede verilecek bir fizik sınavından kesinlikle sınıfta kalacaklarını düşünüyorum" dedi.



Prof. Arık, "Kara delik oluşup etrafını yutmaz. Zira bu deneyde oluşabilecek kara delikler mini kara deliklerdir. Mini kara delikler ise etraflarını hızla yutamazlar zira kütleleri çok küçüktür. Buna karşın kara delik ışıması denen olayla hızla başka parçacıklara dönüşürler. Bir kara deliğin etrafını yutabilmesi için yaklaşık bir dağ kütlesinde olması gerekir" dedi.



9 milyar dolarlık deney



Aralarında Türklerin de bulunduğu ve 36 ülkeden 2 binden fazla bilim adamının yıllardır hazırlıklarını sürdürdüğü büyük deney için, bugüne kadar yaklaşık 9 milyar dolar harcandı. Yapımı 20 yıl süren 7 bin ton ağırlığındaki "’Atlas" dedektörünün ana gövdeyi oluşturacağı patlama için yerin 150 metre altında 27 kilometrelik bir tünel inşa edildi.



Feci kazada eşini kaybetti



Prof. Metin Arık, geçtiğimiz yıl 30 Kasım’da Isparta’da meydana gelen uçak kazasında, yine CERN projesinde çalışan eşi Prof. Engin Arık’ı kaybetmişti. Prof. Engin Arık’ın ölümü, komplo teorilerini de beraberinde getirmişti.

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