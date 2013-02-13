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Yaşam

Deney sırasında ispirto patladı, 2 öğrenci ve öğretmen yaralandı

Tunceli'de bir okul laboratuvarında deney yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir öğretmen ve iki öğrenci yaralandı

13 Şubat 2013 17:09

Hürriyet Ortaokulu'nda Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cihan Sevim ile 5. sınıf öğrencileri, bilim uygulamaları dersinde laboratuvarda deney yaparken, beherde bulunan ispirto alev aldı.

Öğretmen Sevim ile öğrenciler Olida Kasun ve Rozelin Pamukçu'nun yüzünde ve vücudunda yanık oluştu. Öğretmen ve iki öğrenci, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Eşref Yonsuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ziya Polattaş, hastaneye gelerek öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Öğretmen Sevim ve öğrencilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerden Rozelin Pamukçu, ''Bilim uygulamaları dersinde deney yapıyorduk. Birinci ders deneyimizi yaptık, ikinci ders beherin içindeki şey bitmişti. Arkadaşım doldurmaya çalıştı, birden yüzümüze doğru patladı'' dedi.

İspirtodan kaynaklandığı belirtilen patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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