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Deney şarkısı ‘tıkları’ kaptı

Üniversite öğrencisi Kate McAlpine, “karmaşık” olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyini bir rap şarkısıyla anlattı

09 Eylül 2008 03:00

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde okuyan 23 yaşındaki Kate McAlpine, aşamaları pek çok kişi için “karmaşık” olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyini bir rap şarkısıyla anlattı.

“Large Nadron Rap” adlı şarkının klibi de, McAlpine’in gerekli izinleri alması sonucu Cern Laboratuvarı’nda, deneyin yapılacağı tünelde çekildi. McAlpine, şimdi bu klip sayesinde “Türkiye’den erişimi engellenen” Youtube’un yükselen yıldızı olma yolunda ilerliyor. Yayına konduğu 28 Temmuz’dan beri 1.2 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen klipte McAlpine, deneyi basit bir dille ve ayrıntılarıyla anlatıyor.

Klibi izleyen ve aralarında fizikçilerin de olduğu insanlar fikre olumlu yaklaşıyor. Mesela Cern’in sözcüsü James Gillies de “Rap’e bayılıyoruz, bilim ile birleşince daha da güzel olmuş” diyor.

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