-DENETLENEN 100 ARAÇTAN 1,6'SINA CEZA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Ulaştırma Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerince, yılın ilk iki ayında 957 bin 753 araç denetlendi. Denetimler sonucunda 15 bin 583 taşıta, 18 milyon 364 bin 576 lira ceza kesildi. AA muhabirinin Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yolcu ve yük taşımacılığının büyük kısmının karayolu ile gerçekleştirildiği Türkiye'de, bu alandaki denetimlerle trafikte can ve mal güvenliği sağlanıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki tüm araçların denetimleri, Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, emniyet ve jandarma görevlileri tarafından yapılıyor. Buna göre, bu yılın ilk iki ayında denetlenen 957 bin 753 araçtan 15 bin 583'üne toplam 18 milyon 364 bin 576 TL ceza kesildi. Böylece Türkiye'de denetimden geçen 100 araçtan yaklaşık 1,6'sı ceza almış oldu. Bu dönemde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerince denetlenen 911 bin 210 aracın 12 bin 800'üne, 17 milyon 862 bin 373 TL ceza kesildi. Emniyet ve jandarma güçlerince 46 bin 543 aracın denetimi gerçekleştirilirken, bunlardan 2 bin 783 taşıt, 502 bin 203 lira ceza aldı. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerinin denetimlerinde kesilen ceza miktarında İstanbul Bölge Müdürlüğü ilk sırada yer alırken, bu ili Adana, Ankara ve İzmir bölge müdürlükleri izledi.