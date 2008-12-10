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Yaşam

Denetimli serbestlik yerine cezaevini tercih ettiler

Uyuşturucu kullanmaktan 10'ar ay hapis cezası alan 2 kişi, denetimli serbestlik yerine cezaevini tercih etti

10 Aralık 2008 02:00

Sakarya'da, ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 10'ar ay hapis cezası alan 2 kişi, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, kamu yararına çalışma ve bağımlılık tedavisine dönüştürülen cezalarını, dilekçe vererek cezaevinde çekmek istediklerini
bildirdiler. 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, ruhsatsız silah bulundurduğu için B.A'ya 10 ay hapis cezası verildi. Denetimli Serbestlik Kanunu kapsamında B.A'nın cezası kamu yararına temizlik işi yapma cezasına çevrildi. Mahkemede bu duruma itiraz etmeyen B.A,
daha sonra verdiği dilekçede, kamu yararına temizlik işi yapma cezası yerine cezaevine girmek istediğini belirtti.

Tedavi yerine cezaevi

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle S.K'ya (33) verilen 10 ay hapis cezası da aynı kanun kapsamında tedavi olma cezasına verildi.
S.K. da, bağımlılık tedavisi yerine cezasını cezaevinde çekmek istediğini söyledi.
Pendik 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu kullandığı tespit edilen A.T'ye 10 ay hapis cezası verildi. A.T, verdiği dilekçede hapis cezası yerine verilen tedavi olma şartını kabul etmediğini ve cezasını cezaevinde çekmek istediğini bildirdi.
Bu kişilerin başvuruları, yapılacak değerlendirme sonunda karara bağlanacak.

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