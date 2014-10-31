Denetimlerde Çalışma Bakanlığı'nın yetkisi kaldırılıyor

18 maden işçisini yerin altında bırakan maden faciasının ardından, iş sağlığı ve güvenliği tekrar gündeme geldi. Hazırlanan yeni pakette, maden denetimlerinin tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na devredilmesi öngörülüyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre uzmanlar, “Enerji Bakanlığı’nın üretim hedefleri, denetimleri daha da sıkıntılı hale getirebilir. Enerji Bakanlığı’nda denetim yapacak olan müfettişler, bakanlığın enerji üretim hedeflerinin sekteye uğramaması için daha çekingen davranabilir. Esas olması gereken denetim yapısının daha da bağımsız hale getirilmesi ve bakanlıkların dışına çıkarılmasıdır” uyarısında bulunuyor. Kısa bir süre içinde işçi ve işveren kesiminin tartışmasına açılacak olan pakette madenlerle ilgili olarak yer alacak düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

Madenlere özel bölüm

İş sağlığı güvenliği kanunu ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik yapılarak maden işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri yapacak. Söz konusu denetimi şu anki yapıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda bu çerçevede değişiklik yapılacak. Böylece bakanlığın görevleri arasına madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliğini incelemek de yer alacak. Madenlerdeki yetkili maden mühendislerine, “teknik nezaretçi” deniyor. Söz konusu nezaretçilere de iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu getirilecek. Ermenek’teki 18 maden işçisini kurtarma çalışmaları devam ederken, dün Manisa’nın Soma ilçesindeki 301 madencinin yaşamını yitirdiği madende TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait ocağa geldi.