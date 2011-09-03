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Denediler yine olmadı

Altı yıldır bir dargın bir barışık yaşayan Cem Yılmaz-Cansu Dere çiftinin ayrıldığına dair dedikoduları güçlendiren gelişme...

03 Eylül 2011 03:00



T24-  Altı yıldır bir dargın bir barışık yaşayan Cem Yılmaz-Cansu Dere çiftinin ayrıldığına dair dedikodular, komedyenin eski sevgilisi Lal Dedeoğlu’nun doğum günü partisine katılmasıyla güçlendi.



Mililyet'in Cadde ekindeki habere göre, 'ayrıldılar' dedikodularına ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yok.


İşte ayrıldıkları dedikodularını kuvvetlendiren gelişmeler:
- Bayram tatilinde sürekli tek başına görüntülenen Cem Yılmaz, önceki akşam da eski sevgilisi Lal Dedeoğlu’nun doğum günü partisindeydi.
- Yılmaz ve Zafer Algöz’ün de aralarında olduğu yaklaşık 10 kişinin katıldığı parti, bir hayli neşeli geçti. 
- Mekandan uzun süre kahkaha sesleri yükselirken, basını fark eden grup, bahçenin önüne iki büyük şemsiye koydurarak görüntü alınmasını engelledi. 
- Çıkışta karşısında gazetecileri gören komedyen, “Lal’in doğum günü, ona geldik” demekle yetindi. Yılmaz, bu kez mekanı kendi lüks otomobillerinden biriyle değil taksiyle terk etti.



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