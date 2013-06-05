Demirtaş'tan PKK'nın açtığı taciz ateşi ilgili açıklama

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün geçiş yapan PKK'lı gruplarla askeri üs bölgesi arasında kısa bir gerilim yaşandığını belirterek, "Küçük olmakla birlikte herkesi tedirgin edici bir vakaydı. Umarım bir daha olmaz” dedi.

'Umarım bir daha olmaz'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, dün güvenlik güçleriyle geri çekilen PKK’lıların çatıştığı yönünde haberlerin anımsatılması üzerine, olayın bir çatışma şeklinde cereyan etmediğini ancak geçiş yapan gruplarla üs bölgesi arasında kısa bir gerilim yaşandığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada da geri çekilme sürecini etkileyebilecek bir durum olmadığının ifade edildiğini aktaran Demirtaş, “PKK’lıların da amacının bu olmadığı anlaşılıyor. Küçük olmakla birlikte herkesi tedirgin edici bir vakaydı. Umarım bir daha olmaz” dedi.

'İmralı ziyareti bu hafta gerçekleşecek'

Demirtaş, şimdi demokratik yasal reformları konuşulması gerektiğini vurguladı.

Başka bir soru üzerine de Demirtaş, Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili parti olarak Cumhurbaşkanı ile görüşme talep etmediklerini, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aynı zamanda Taksim Platformu’nun üyesi olduğunu, onlarla birlikte Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğini kaydetti.

Demirtaş, İmralı ziyaretinin ise bu hafta içerisinde gerçekleşmesini beklediklerini, Adalet Bakanı’nın bu şekilde bilgi verdiğini aktardı.