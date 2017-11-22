Demreli hortum mağdurları yara sarmaya çalışıyor

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde 13 Kasım akşamı meydana gelen hortum felaketinde seraları zarar gören üreticiler yaralarını sarmaya çalışıyor. Üreticiler bir yandan enkaz temizliği yaparken, bir yandan da gelecek yardım haberini bekliyor. Birçok üreticide sigorta yaptırmamanın üzüntüsü var.

Demre\'de hortumun en çok zarar verdiği Beymelek Mahallesi\'nde, üreticiler hortumun şokunu atlatmanın ardından yaralarını sarmaya başladı. Üreticiler öncelikle seraların enkazını temizlemeye çalışıyor. Başta seralardaki plastikler temizleniyor. Ardından parçalanan sera demirleri kesilerek kaldırılmaya çalışılıyor. Demirlerin kaldırılmasının ardından alandaki sebze atıkları temizlenecek. Seracılar son olarak yeniden üretim için seraları kuracak. Üreticiler bir yandan enkaz temizliği yaparken, bir yandan da devletten gelecek yardım haberini bekliyor.

Üretici Macit Coşkun, \"5.5 dekar seram yerle bir oldu. Tüm geleceğim bu seralardı. Ne yazık geçen yıla kadar sigorta yaptırdım. Ancak bu yıl ekonomik koşullar nedeniyle yaptıramadım. Hortum tüm umutlarımızı yok etti. Seraların enkazını kaldıracağım. Ama yeniden kurmak için devletimizden yardım bekliyoruz\" dedi.

\'BU SERALAR EKMEK KAPIMIZDI\'

Seralarda ortakçılık yapan Muhammed Çınar ise \"Üç arkadaş 14 dekar serada ortakçı olarak sebze yapıyorduk. Yetkililer şimdilik gıda, para ve eşya yardımı yaptı. Ancak bu seralar bizim ekmek kapımızdı. Bir an önce enkazın kaldırılıp, yeniden kurulmasını bekleyeceğiz\" diye konuştu.

TARSİM BAZI SERALARI SİGORTALAMIYOR

Bazı üreticiler ise TARSİM\'in bazı seraları sigorta yapmadığını öne sürdü. Biber seralarında verimi artırmak için çift kat plastik örtü çektiklerini aktaran üreticiler, TARSİM\'in bu seraları plastik örtü tek kat olmadığı için sigorta yapmadığını iddia etti.

TOPLAM ZARAR 11.7 MİLYON TL AÇIKLANMIŞTI

Beymelek Mahallesi\'nde 115 çiftçinin 274.8 dekar serası yerle bir olurken, Kapaklı ve Gürses mahalleleriyle birlikte 136 üreticinin 387.1 dekar serasının zarar gördüğü, 3 mahalledeki toplam zarar ise 11 milyon 734 bin 522 lira 50 kuruş olarak tespit edilmişti.

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