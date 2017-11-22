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Demre'de ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı ağaçlar çiçek açtı

22 Kasım 2017 13:27

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, bazı ağaçlar çiçek açtı.
Türkiye\'nin birçok bölgesinde kış etkisini gösterirken, Demre\'ye bağlı Beymelek Dalyanı yakınındaki armut ağacı, \'yabani armut\' olarak bilinen Ahlat ağacı ve Malta eriği ağacı çiçek açtı. Özellikle mayıs ayında çiçek açması gereken Adil Karakuş\'un bahçesindeki armut ağacının bembeyaz çiçekleri görenleri şaşırttı. Demre\'de hava sıcaklığı 20 derece civarında bulunuyor. Bahçe sahiplerinden Fatma Karakuş, \"Türkiye\'nin her yerinde kar yağışı başladı. Kış geldi. Demre\'de hava sıcaklığı 20 derecenin üstünde. Bu armut ağacı da sıcağa aldanıp çiçek açtı. Bu da Demre\'nin güzelliği\" dedi.

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