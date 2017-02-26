Demokratların yeni lideri Perez

ABD'nin bir önceki Başkanı Barack Obama döneminde çalışma bakanlığı görevini yürüten Tom Perez Demokrat Parti'nin yeni umudu oldu.

Vatandaşlık hukuku alanında çalışan avukat kökenli eski çalışma bakanı Perez, Hillary Clinton'un başkanlık seçimlerini kaybetmesinden sonra dağılmaların yaşandığı partiyi yeniden toparlamaya çalışacak.

Favori olarak gösterilen 55 yaşındaki Perez, Atlanta'da düzenlenen parti kongresindeki seçimlerde rakipleri Müslüman aday Kongre üyesi Keith Ellison ve sol görüşlü Senatör Bernie Sanders'i geride bıraktı.

Latin Amerikalı Tom Perez 235, Ellison 200 oy aldı. Seçimlerde en çok oyu olan her iki aday da ilerici olarak tanımlanıyor. Ancak Perez'in partinin izlediği klasik liberal çizgiye daha yakın olduğu belirtiliyor.

ABD'de parti başkanları Almanya ya da Türkiye'dekine oranla daha az yetkiye sahip olsalar da Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) yeni başkanı Perez partinin yeniden yapılanmasında ve yeni stratejiler belirlenmesinde önemli bir rol üstelenecek.

Tom Perez, Senato ve Temsilciler Meclisi grubu başkanları Chuck Schumer ve Nancy Pelosi ile birlikte partiyi 2018'de yapılacak bir sonraki seçimlere taşıyacak üç isimden biri olacak.

Demokrat Parti 8 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinde sadece Başkanlık koltuğunu kaybetmekle kalmadı. 50 eyaletteki bölgesel parlamentolarda yaklaşık bin sandalye kaybeden partinin siyasi gücü de zayıfladı.

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afp/dpa, MK/BW