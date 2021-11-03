Demokratlar için kara gece: Virginia valiliği Cumhuriyetçilere geçti, New Jersey sallantıda

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ABD'nin Virginia eyaletinde yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Glenn Youngkin sürpriz bir zafer alarak Demokrat kontrolündeki eyaletin valisi seçildi. Virginia eyaletinde 10 seneyi aşkın süredir ilk kez bir Cumhuriyetçi vali olarak görev yapacak.

Associated Press, sandıklar kapandıktan saatler sonra, yerel saat ile 00.30 sularında yarışı Youngkin'in kazanacağını projekte etti.

New York Times, Virginia'da Cumhuriyetçi adayın kazanmasının Demokratlara şu ana kadar yapılan en ciddi uyarı olduğunu ifade etti. Gazete partinin içinde Biden'ın politikaları konusunda bölünme devam ederken bu yenilginin ara seçimlerin kötü geçeceğine dair endişeleri artıracağını ve Kongre'deki bazı Demokratların emekli olmasına sebep olabileceğini ifade etti.

Virginia'nın mevcut valisi Terry McAuliffe, kaybettiği seçime giden kampanya sürecinde rakibi Youngkin'i eski Başkan Donald Trump'a yakın göstermeye çalışmış, önde gelen Demokratları kampanya sürecine dahil etmişti. ABD basını, valilik seçiminin bu hamleler sonucunda Trump için bir referanduma dönüştüğünü ifade ederken, birçok analist sonucun eski başkanın destekçilerini yüreklendireceğini savunuyor.

Trump salı gecesi yayımladığı mesajda, "Amerika'yı Tekrar Büyük Yapma hareketi hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü" yazdı.

Öte yandan Biden başkanlığında yapılan ilk büyük eyalet seçimlerinde Demokratlar, önemli bir eyaleti kaybetmiş oldu.

New Jersey'de yarış çok yakın

Demokratlar, salı günü yapılan seçimlerde ikinci bir şok yenilgi alabilir. Görevdeki Demokrat Vali Phillip D. Murphy, New Jersey'de yapılan valilik seçimlerinde daha önce adı pek duyulmamış Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli'nin ufak bir fark ile gerisinde.

Murphy, Demokratların güçlü olduğu bölgelerde az sayıda sandığın açıldığını ve sonuçların tersine döneceğini savunuyor. Yarışın beklenenden çok daha yakın geçmesi, Demokrat çevrelerde endişe yarattı.

Boston, ilk defa beyaz olmayan bir kadın belediye başkanı seçti

Boston kentinde ilk defa bir azınlık başkanı kadın, belediye başkanı seçildi. 36 yaşındaki Michelle Wu, kira fiyatlarının kontrol altında tutulmasını, ücretsiz toplu taşımayı ve şehir genelinde 'Yeşil Mutabakat'ın uygulanmasını savunuyor.

Wu, şehir konseyinde birlikte görev yaptığı bir başka Demokrat olan Annissa Essaibi George'u yendi.

New York'ta merkez sol dönemi

Kariyeri boyunca ırksal adaletsizliğe karşı söylemleriyle öne çıkan eski polis memuru Eric Leroy Adams, New York Şehri'nin 110. Belediye Başkanı seçildi. Göreve 1 Ocak 2022'de başlayacak olan Adams, şehrin tarihindeki ikinci siyah belediye başkanı olacak. Gazete, Adams'ın 'merkez sol' görüşe yakın olduğunu ve bu çizgide politikalar izlemesinin beklendiğini ifade etti.