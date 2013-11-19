'PKK çekilirse sınırı özenle çizilmiş bir genel af olur'

AKP eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, PKK'nin geriçekilmsi halinde sınırları özenle çizilmiş bir genel affın çıkarılacağını söyledi. Ekmen, "Öcalan'a af söz konusu değil. Bu aftan KCK, Ergenekon, Balyoz'dan yatanlar ve DHKP-C'liler de yararlanır" dedi.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "cezaevleri boşalacak" sözlerinin ardından "genel af mı geliyor?" tartışması başlarken, hükümet üyeleri ise gündemleride genel af olmadığını dile getirdi. Ancak cezaevlerinin nasıl boşalacağı açıklanmış değil. Kulislerde, Öcalan'ı kapsamayan, KCK ve Balyoz davalarından mahkumları tarif eden bir affın çıkabileceği konuşuluyor. Bu fikrin olgunlaşması için ise PKK'nin kesin bir dille çekildiğini açıklaması gerekiyor.

AKP'li eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, örgütün 'eve dönüş' iradesini ortaya koyması halinde devletin de buna yasayla karşılık vereceğini söyledi. Ekmen "Kapı çalınırsa devlet bu kapıyı açmakla mükellef olur" dedi. Hükümetin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu, demokratikleşme paketi ile siyaset yapmanın önünün açıldığını belirten Ekmen, TCK ve TMK'da yapılacak değişiklikten birçok kesimin yararlanacağını hatırlattı. Ekmen, "Sınırları özenle çizilmiş bir genel af olur. Öcalan'a af söz konusu değil. Bu aftan KCK, Ergenekon, Balyoz'dan yatanlar ve DHKP-C'liler de yararlanır" diye konuştu.

'Demokratikleşme paketine siyasi talepler

Taraf gazetesinden Müjgan Halis'e de konuşan Ekmen, Başbakan'ın açıkladığı demokratikleşme paketindeki maddelerin, siyasi talep olup olmamasına göre şekillendiğini söyledi. Ekmen, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK) ve yerel yönetimler yasasında yapılması beklenen değişikliklerin, siyasi talep anlamına geldiği için pakete girmediğini savundu.

AKP Batman eski Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK) ve yerel yönetimler yasasında yapılması beklenen değişikliklerin siyasi talep anlamına geldiği için demokratikleşme paketinde yer almadığını söyledi. Doğrudan siyasal sonuç üretecek bu hususlarda adım atılmasının PKK’nin tutumuna bağlı olduğunu kaydeden Ekmen, "Geri çekilme istenen düzeyde olmamasına rağmen hükümet, demokratik ve hak özgürlükleri PKK’nin ambargosundan çıkardığını açıkça ifade etmek için paketi açıkladı. Ama dikkat ederseniz Kürtlerin siyasi talebi anlamına gelecek yerel yönetimler, TMK ve TCK pakette yoktu. Bu üçü bence şu anlama geliyordu: 'Kürtlerin bireysel hak ve özgürlüklerini sizinle pazarlık konusu yapmıyorum ama TMK, TCK ve yerel yönetimler gibi doğrudan siyasal sonuç üretecek ve sizin örgütlülüğünüzü ilgilendiren konularda sizin tutumunuz önemlidir.' Pakete bu yüzden konmadılar." şeklinde konuştu.