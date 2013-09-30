Demokratikleşme paketi neler getiriyor; içinde neler yok?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen demokrasi paketini bugün açıklıyor. Pakette azınlıklar ve Kürt sorunuyla ilgili kapsamlı reformlar çıkması beklenirken Heybeliada ve Alevilere yönelik maddeler son anda paketten çıkarıldı. Bu konuların daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacağı öğrenildi.

İşte paketten önemli detaylar:

‘Anadilde Mektebi Sultani’ modeli

Anadilde eğitim için Anayasa'nın 42. Maddesi'nin değiştirilmesi gerekiyor. Radikal'de yer alan habere göre, hükümet buun yerine 5580 sayılı Özel Öğretim Yasası’nı değiştirecek, özel okullarda başta Kürtçe olmak üzere anadilde eğitimin önü açılacak. Aslında model hali hazırda Galatasaray , Alman Lisesi ya da Robert Kolej gibi okullarda uygulanıyor.

W, Q, X yasağına ‘cezasızlık’ formülü

Paket Latinize Kürtçe alfabe için elzem olan W, Q ve X harflerinin kullanılmasını sağlayacak. Ancak bu bu harflerin alfabeye girmesi söz konusu değil.

Formül şöyle: TCK madde 222’ye göre bu harflerin kullanılması 2-6 ay arasında hapis cezasını gerektiriyor. Bu kalkacak.

Jandarma TSK’dan ayrılıyor

Yıllardır konuşulan ama hep bir fantezi olarak kalan Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması sağlanacak. Jandarma rütbe, sicil ve kadro olarak Genelkurmay’dan alınacak.

Başörtüsüne tam serbesti

Kamuda başörtüsüne engeller kaldırılıyor. Aslında kamuda başörtüsünü yasaklayan bir kanun yok. Yasaklar, 12 Eylül cuntasının Kenan Evren'in talimatıyla hazırladığı 16 Temmuz 1982 tarihli kılık kıyafet genelgesine yaslanıyor.

Azınlık vakıfları

Azınlık mallarının iadesini engelleyen Vakıflar Yasası'ndan kaynaklanan kısıtlamalar kaldırılacak. Ancak üçüncü şahıslara geçen malların iadesine ilişkin hüküm olup olmadığı bilinmiyor.

Mor Gabriel kilisesinin iadesi

Mardin Midyat'taki Mor Gabriel Ortodoks Kilisesi statüye kavuşturulup, Süryani cemaatine devredilecek.

Fakat, kilisenin “mahkeme kararı”yla üçüncü şahıslara geçen mülklerinin iadesinin nasıl sağlanacağına ilişkin bir bilgi yok.

Seçim barajına üç seçenek

Kamuoyundan ve diğer partilerden gelecek desteğe göre üç sistemden biri kabul edilecek:

1-Dar bölge sistemi. Türkiye 'nin 550 seçim bölgesine ayrılmasını öngörüyor. Baraj sıfırlanıyor. Bu, Başbakan Erdoğan'ın tercihi.

2-Daraltılmış bölge. Milletvekili sayısına göre seçim bölgelerini 3-5 milletvekiline göre bölünmesini esas alıyor. Baraj yüzde 5 oluyor.

3-İkisinden biri seçilmezse, mevcut mevzuatla seçime gidilecek.

BDP ’ye hazine yardımı geliyor

Genel seçimlerde yüzde 7 oy alan partilere sağlanan hazine yardımı, artık yüzde 3 oy alana da verilecek.,

Üç sembol isme iade: Dersim, Norşin ve Tillo

Devletin kanunla verdiği Tunceli yerine Dersim ismi kullanılacak. “Aydınlar” haline getirilen Tillo ve “Güroymak” olurak değiştirilen Norşin isimleri iade edilecek.

Eylemciye ‘mükerrer’ cezalar temizleniyor

Eylemlerde, Türk Ceza Yasası, Terörle Mücadele Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda yer alan, sanığın aynı fiilden birden çok defa cezaya çarptırılmasını sağlayan düzenleme yeniden ele alınıyor. Düzenleme özellikle KCK sanıklarını ilgilendiriyor.

Nefret suçları

Kişilerin din, mezhep ve etnik köken nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başta Roman yurttaşları ilgilendiren ve yasalarda ayrımcı bir düzenleme olarak yer alan hükümler kaldırılacak.

Heybeliada son anda çıktı

Son dakika değişikliğiyle Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması paketten çıktı. Konu daha sonra ele alınacak.

Alevilere özel paket

Pakette aslında Aleviler de olmayacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında Alevilerle ilgili başka bir çalışma yürütülüyor. Çalışma bu paketten sonra gündeme gelecek.