T24 yazarları 'demokratikleşme paketi'ni yorumlayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “çok önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdiği demokratikleşme paketini açıklayacağı toplantı bugün saat 11.00’de başlayacak. T24 yazarları Hasan Cemal, Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Prof. Erol Katırcıoğlu ve Çiğdem Toker de açıklamanın hemen ardından yazılarıyla paket içeriğini yorumlayacak.

Başbakan Erdoğan geçen hafta katıldığı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisi Toplantısı”nda konuyla ilgili konuşurken, açıklayacakları demokratikleşme paketinin, 'birçok kesimi şaşırtabileceğini' söylemiş, bu paketin 11 yıllık sürecin devamı olduğunu, ancak asla bir son olmayacağını ifade etmişti.

Başbakanlık yeni binada yarın yapılacak olan toplantıya, yazılı ve görsel basından genel yayın yönetmenleri ve temsilcilerin de davet edildi. Erdoğan'ın basın açıklaması Başbakanlık Basın Müşavirliği'nin vereceği frekans üzerinden canlı yayınla ekranlara taşınacak. Basın açıklaması, simültane olarak İngilizce ve Arapça'ya da çevrilecek. Edinilen bilgiye göre; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlamış olan paketle ilgili olarak yapılacak basın açıklaması sırasında, bakanların hazır bulunmaları bekleniyor.

T24 yazarları Hasan Cemal, Aydın Engin, Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Prof. Erol Katırcıoğlu ve Çiğdem Toker de açıklamanın hemen ardından demokratikleşme paketinin içeriğini yorumlayacaklar.