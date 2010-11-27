T24 - Sakık’ın “Varlığım neden Türk varlığına armağan olsun. Ben Türk değilim ki” sözüyle ilgili görüşü sorulan Çubukçu bunun dünyada çok örneği olmadığını belirterek “Demokratik ülkede hepsi tartışılabilir” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Özel Ali Küçüksucu Anaokulu’nun açılışını yaptı. Sınıfları gezen Bakan Çubukçu, çocukların dersine katıldı ve onlarla sohbet etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Konya’da, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın “Andımız”la ilgili sözlerini değerlendirdi. Öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek için okullarda “e-kitap okuma“ devrinin başlayacağını söyleyen Bakan Çubukçu, 2 yıl boyunca devam etmesi planlanan projenin pilot uygulamasının Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Erzurum, Samsun ve Şanlıurfa’da başlatılacağını, daha sonra ülke geneline yayılacağını belirtti.



Çubukçu önce Valilik ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün “Konya’daki İlköğretim Okullarının Kütüphanelerini Destekleme Projesi” kapsamında 60 bin kitabın dağıtım töreni ile “Konya İlköğretim-ortaöğretim Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Raporlarının Sunumu”nun yapıldığı programa katıldı.





‘Kaldırılma kararı alınmadı’



Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ndeki kitap dağıtım töreninin ardından bir restoranda verilen öğle yemeği yiyen Çubukçu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını da cevapladı.



Milli Eğitim Şurası’nda, andımız ile ilgili alınan karara değinen BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın “Benim varlığım neden Türk varlığına armağan olsun. Ben Türk değilim ki“ dediği hatırlatılması üzerine Bakan Çubukçu şunları söyledi:



“Şûrada alınmış bir karar yok. Verilmiş bir önerge söz konusu. Önergeyi genel kurul üyelerinden bir öğretmen verdi. Genel kurul tarafından da oylamaya sunuldu. Verilen bu teklif kabul edilmedi. Bu yönde bir tavsiye kararı çıkmadı. Üzerinde çok tartışma olduğu için, ben öğretmenler günü dolayısıyla katıldığım bir programda da bunu söyledim. Bunun üzerinde bu kadar gürültü ve fırtına koparılması çok anlamlı değil.



Andımız, 1937’de dönemin milli eğitim bakanı tarafından kaleme alınmış, 12 Eylül’de ekleme yapılmıştır. Özellikle ilköğretim olmak üzere, bir ant ile okula başlama gibi çok örneği yok dünyada. Bunların hepsi demokratik bir ülkede tartışılabilir. Bunlar öneri olarak sunulabilir. Öneriler kabul edilir veya edilmez.”





ANDIMIZ



Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

“Ne mutlu Türküm diyene!”