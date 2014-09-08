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Demokratik Toplum Kongresi'nden: PKK terör örgütleri listesinden çıkartılsın

Diyarbakır'da toplanan DTK Kongresi'nden, IŞİD'e karşı verilen mücadeleye vurgu yapılarak, PKK'yla ilgili çağrı geldi

08 Eylül 2014 10:42

Demokratik Toplum Kongresi'nden, 'PKK terör örgütleri listesinden çıkartılsın' çağrısı geldi.

Diyarbakır'da toplanan DTK 7'nci Olağan Kongresi'nde, Hatip Dicle ve HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, eşbaşkanlığa seçildi.

Sonu bildirgesini okuyan Demokratik İslam Kongresi Şura Üyesi Ayhan Bilgem'den ise, PKK'yla ilgili bir açıklama geldi.

Bilgem, "Kongremiz; yerel, ulusal ve ululararası hiçbir gücün karşısınnda duramadığı çeteci güçlere karşı halkların savunmasını ağır bedeller ödeyerek gerçekleştiren YPG ve HPG güçlerinin uluslararası mekanizmalar tarafından halk savunma gücü olarak tanınmasını ve PKK'nin terör örgütleri listesinden çıkartılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir" dedi.

 

Ortak savunma gücü

 

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeme getirdiği ortak savunma gücüne de atıfta bulunan Bilgem şunları kaydetti:

"Gecikmiş te olsa gerçekleştirilen sınırlı ulusal birliğin, halklarımızın saldırılara karşı savunulması, İŞİD saldırılarının püskürtülmesi ve Kürdistani halkların dayanışması açısından ne denli önemli olduğunu yaşanan gerçeklik göstermektedir. Bu realiteden de anlaşıldığı gibi Kürdistan ve Mezopotamya halkları açısından ortak savunma gücünün nedenli hayati önemde olduğu ortaya çıkmıştır."

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