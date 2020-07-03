Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Leyla Güven, Avrupa'daki siyasi liderlere mektup gönderdi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, Türkiye'de yaşanan gelişmeler ile Avrupa'nın önde gelen siyasi liderlerine mektup gönderdi.



Güven'in gönderdiği mektupta "Türkiye'de giderek otoriterleşen siyasi iktidarın, sivil toplumun iradesinin yansıdığı DTK'ye yönelik kriminalize etme ve kapatma girişimlerinin ve siyasal alanın daraltılmasına yönelik müdahalelerin, Türkiye ile Avrupa ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde yaratmakta olduğu tahribatın olası etkileri"ne dikkat çektiği açıklandı.

Mektup gönderilenler arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Buric, AKPM Başkanı Rik Daems gibi isimler ile AKPM Grup Başkanları, AP Grup liderleri, Avrupa Konseyi ile BM İnsan Hakları Temsilcileri ve Parlamenterler Arası Birlik gibi Türkiye'nin müdahil olduğu ya da aday olduğu kurumların temsilcileri bulunuyor.

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