Demokratik tepkiye ceza Meclis’te

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (Yurt-Kur) düzenlediği bir konferansta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i protesto eden öğrencilerden birinin hem yurttan atılıp hem de öğrenim bursunun kesilmesi; bir öğrencinin de öğrenim bursundan olması TBMM gündemine taşındı.



Yurt-Kur'da 13 Ocak 2009 tarihinde yapılan bir konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i, protesto eden ve protestonun “suç oluşturmayan demokratik tepki” niteliğinde olması gerekçesiyle serbest bırakılan öğrencilerden birinin hem bursu kesildi hem de yurdundan atıldı. Bir diğer öğrencinin ise bursu kesildi. Söz konusu durum TBMM gündemine taşıyan CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Milli Eğitim Bakanı Çelik'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.



Köktürk, Cumhuriyet Savcısı'nın protestoyu “suç oluşturmayan demokratik tepki” niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kovuşturmaya gerek olmadığına karar vermesine karşın öğrencilerin bursunun kesilmesinin ve diğer öğrencinin yurttan atılmasının gerekçesinin açıklanmasını isterken gözaltına alınmadığı halde Semra Alimoğlu'nun bursunun niçin kesildiğini sordu.



Köktürk, “Öğrencilerin basına verdikleri bilgilere göre ailelerin yoksul olması nedeniyle para desteği alamadıkları anlaşılmaktadır, bu durumda bu iki kız öğrenci sokağa bırakılarak okuma hakkından yoksun bırakılmış olmayacak mıdır? Üniversitede okuyan öğrencilerin düşünce özgürlüğünü, düşündüklerini söyleme özgürlüğünü savunduğunuzu sık sık dile getirmenize karşın öğrencilerin demokratik tepkilerini böylesine ağır bir cezayla cezalandırmanız büyük bir haksızlık değil midir? “ sorularını Bakan Çelik'in yanıtlamasını istedi.

