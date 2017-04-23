Demokratik Suriye Güçleri: Rakka'ya giden stratejik yolların tümü ele geçirildi

Suriye’de öncülüğünü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) IŞİD’in fiili başkenti durumunda olan Rakka’ya çıkan bütün stratejik ana yolları kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan DSG Sözcüsü Cihan Şêx Ehmed, "IŞİD'in tüm stratejik sevkiyat yollarını kapattık. Deyr Ez-Zor'a açılan Irak'la bağlantı yolunu kapadık ve Rakka'nın doğusunda kontrolü ele aldık. Tabka'ya gerçekleştirilen saldırı ile tüm sevkiyat kanalları kapandı. Ayrıca Rakka ile Tabka ve Rakka ile Şam arasındaki yollar üzerinde kontrolü ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

Ehmed, DSG'nin Rakka'nın kuzeyinde savunmaya devam ettiğini belirterek "IŞİD artık güç ve mühimmat ikmali gerçekleştiremeyecek. Rakka'da dört bir yandan kuşatma altına alındılar" dedi. Ehmed'e göre IŞİD militanları Rakka'ya doğru geri çekilirken kentte çatışma çıkarmaya çalışıyor. Bu arada Kürt güçleri de kentte ilerleyişini sürdürüyor.

DSG, Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasına yönelik Fırat'ın Gazabı Hamlesi operasyonunun ilk aşamasını Rakka'nın kuzeyinden 5 Kasım 2016 tarihinde, ikinci aşamasını Rakka'nın batısından 10 Aralık 2016 tarihinde, üçüncü aşamasını da 4 Şubat'ta Suluk bölgesinde başlatmıştı. Operasyonun dördüncü aşaması ise geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı.