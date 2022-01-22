Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dan ittifak açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, öncelikli hedeflerinin seçimlere katılma iradesi göstermek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, parlamento seçimlerine ilişkin de konuşan Aksakal, 600 milletvekili adayını hazır vaziyette tuttuğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin konuşan Aksakal, DSP’nin kuruluş ilkelerini de içinde barındıran siyasi yapı tarafından Türkiye’nin yönetilmesini istediklerini belirtti.

Siyasi ittifak yapılanmalarını da değerlendiren Aksakal, DSP’nin, "Seçim süreci geldiğinde kendi kurullarıyla bunu değerlendirip bir sonuca varacaktır" dedi.

DSP’nin milliyetçiliğinin kafatasçı bir milliyetçilik olmadığını söyleyen Aksakal, Atatürk’ün tanımladığı milliyetçiliği olduğunu söyledi. Herkes vatanını sevmek zorundadır diyen Aksakal, DSP’nin kurucusu Bülent Ecevit’e de atıfta bulundu.