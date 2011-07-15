'Demokratik özerklik' ilanına soruşturma

T24 - Diyarbakır’da toplanan Demokratik Toplum Kongresi sona erdi. DTK’nın sonuç bildirisini okuyan Aysel Tuğluk ‘Demokratik Özerklik’ ilan ettiklerini açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün soruşturma başlattı.



Tuğluk bu kararı, “Uluslararası insan hakları belgelerinin tanımladığı haklar ışığında ortak vatan anlayışı temelinde toprak bütünlüğüne ve demokratik ulus perspektifi temelinde Türkiye halklarının ulusal bütünlüğüne bağlı kalarak, Kürt halkı olarak Demokratik Özerkliğimizi ilan ediyoruz” diye duyurdu. Uluslararası camiaya da çağrıda bulunan Tuğluk, uluslararası hukukta da yeri olan bu hakkın esas alınarak Kürt halkının ilan etiği Demokratik Özerkliğin tanınmasını istedi.



BDP Diyarbakır İl Binası’nda bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu’nda yapılan ve DTK Eşbaşkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk, BDP Eş Genel Başkanları Hamit Geylani ile Filiz Koçali, tüm BDP grubu milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü, kadın ve gençlik temsilcileri, aydın, yazar, gazeteci, kanaat önderleri ve halk delegelerinin aralarında bulunduğu 850 delege Demokratik Özerkliğin ilanını ayakta alkışladı. Yaklaşık 6 saat süren olağanüstü toplantının ardından Tuğluk hazırlanan bildiriyi okudu. “Demokratik Özerklik İlan Belgesi” başlıklı bildiriyi okuyan Tuğluk, “Uluslararası insan hakları belgelerinin tanımladığı haklar ışığında ortak vatan anlayışı temelinde toprak bütünlüğüne ve demokratik ulus perspektifi temelinde Türkiye halklarının ulusal bütünlüğüne bağlı kalarak, Kürt halkı olarak Demokratik Özerkliğimizi ilan ediyoruz. Halklarımızın demokratik birliğine ve özgürce yaşama özlemlerine dair büyük gelişmelere vesile olacağına olan umut ve inançla Demokratik Özerkliğin ilanının halkımıza, Türkiye halklarına, Ortadoğu ve dünya halklarına ve tüm ilerici insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.





Hayırlı olsun



Tuğluk açıklamasını şöyle bitirdi: “Kardeş Türkiye halkına çağrımızdır; Yüzyıllardır birlikte yaşam yanında tarihsel birliklerin vermiş olduğu güçle Kürt halkının özgürce yaşam özlemi temelinde ilan edilen Demokratik Özerliğe karşı sorumluluğu gereği dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Kürt halkının tüm dostlarına çağrımızdır; bugüne kadar her aşamada halkımızla dayanışma içinde olan ve acılarına olduğu kadar sevinçlerine de ortak olan sosyalist, demokrat, liberal, dindar, feminist parti, kurum ve şahsiyetleri bu gurur verici süreçte de halkımızın yanında olmaya ve dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. 1921 Meclis ruhuyla hazırlanacak ve yapılacak tartışmalarla sonuca bağlanacak Demokratik Anayasa metninde Demokratik Özerkliğin Kürt halkının statüsü olarak tanınması için çağrı yapıyoruz, Halklarımızın demokratik birliğine ve özgürce yaşama özlemlerine dair büyük gelişmelere vesile olacağına olan umut ve inançla Demokratik Özerkliğin ilanının halkımıza, Türkiye halklarına, Ortadoğu ve dünya halklarına ve tüm ilerici insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz.





Proje 2007’de hazırlanmıştı



“Demokratik Özerklik Projesi”, 24 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır’da yapılan Demokratik Toplum Kongresi’nde hazırlandı ve 8 Kasım 2007 tarihinde yapılan DTP’nin 2. Olağan Kongresi’nde kabul edildi. “Demokratik Özerklik Projesi”ni kapatılan DTP gibi, BDP de temel talepleri haline getirdiğini ilan etti. BDP, Demokratik Özerklik Projesi çerçevesindeki taleplerini 9 ayrı maddede sıralıyor. Projenin özünü oluşturan bu maddeler içerisinde siyasi ve idari yapıda köklü reform, halkın karar süreçlerine dahil edilmesi, özerk yönetim, bölge meclisleri gibi çözüm formüllerinden bahsediliyor.





SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTK’nın dün açıkladığı "Demokratik Özerklik" ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, dün okunan

sonuç bildirgesiyle ilgili metin incelemeye alındı.







