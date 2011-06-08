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Demokratik Modernite dergisi neden toplatıldı?

Özgür Halk ve Demokratik Modernite isimli derginin ilk sayısından sonra ikinci sayısına hakkında da yasaklama, toplatma ve el koyma kararı verildi.

08 Haziran 2011 03:00

T24 - Özgür Halk ve Demokratik Modernite isimli derginin ilk sayısından sonra ikinci sayısına hakkında da yasaklama, toplatma ve el koyma kararı verildi. 

Özgür Gündem gazetesinde yer alan habere göre mahkeme toplatılma gerekçesi, yazıların kaynakça kısmında PKK'nın İmralı'daki tutuklu lideri Abdullah Öcalan isminin olması ve referans gösterdiği kitaplar olarak gösterdi.


İlk sayı için de aynı karar verilmişti

Özgür Halk ve Demokratik Modernite isimli derginin ilk sayısı hakkında yasaklama, toplatma ve el koyma kararı verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararına, dergideki bir ilanda yer alan, gazeteci Cengiz Çandar’ın “Öcalan’ın İmralı Günleri” isimli kitaba yazdığı önsözü gerekçe gösterdi. Mahkeme kararında, kitap tanıtımında Çandar’ın “Abdullah Öcalan’ın İmralı serüveni dikkatle, satır satır, sözcük, sözcük bu kitapta okunduğu vakit birçok yerleşik kanaat sarsılacak, muhtemelen yerle bir olacak” ifadesi yer verilerek “PKK propagandası” yapıldığını savundu.


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