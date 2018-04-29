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BBC Türkçe

Demokratik Kongo'da 900 mahpus hapishane baskınıyla serbest kaldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kimliği belirlenemeyen bir militan grubunun, bir hapishaneye saldırarak 900'den fazla mahpusu serbest bıraktığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kimliği belirlenemeyen bir militan grubunun, bir hapishaneye saldırarak 900'den fazla mahpusu serbest bıraktığı açıklandı.

Kuzey Kivu Valisi Julien Paluku, militanların Beni kentindeki bir hapishaneyi bastığını ve saldırıda 8'i gardiyan 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Paluku, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve olayın ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Bölgedeki aktivistlerden Teddy Kataliko ise Beni kenti etrafında Mai-Mai diye bilinen çok sayıda öz savunma milis grupları olduğunu aktardı.

Demokratik Kongo geçen yıl Başkan Joseph Kabila'nın görev süresinin dolmasına rağmen görevi bırakmaması üzerine siyasi bir krize girmişti.

Beni'deki olaydan önce ülkenin başka bölgelerinde de hapishane baskınları gerçekleşmişti.

Geçen ay da başkent Kinshasa'daki bir yüksek güvenlikli hapishaneden 4 bin mahpus kaçmış, hükümet ayrılıkçı bir grubu suçlamıştı.

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