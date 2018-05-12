T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 400 bin çocuk açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çatışmaların yaşandığı Kasai bölgesinde yaklaşık 400 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

12 Mayıs 2018 01:12

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 400 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Ülkedeki Kasai bölgesindeki yaşanan çatışmalar nedeniyle, kırsal arazilere kaçan binlerce aile aylardır su ile yiyecek sıkıntısı çekiyor.

Birçok kişinin hâli hazırda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkenin bir dönem en zengin ve barışçıl bölgelerinden olan Kasai'de 2016'da çıkan isyan ardından, milis güçleriyle ordu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

BM, Aralık 2017'de Demokratik Kongo'daki durumu, en yüksek acil durum seviyesinde tanımladı. Yemen, Suriye ve Irak da BM tarafından bu seviyede tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kasai için 88 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Kasai'yi ziyaret eden UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, "Orada gördüklerim nedeniyle şoke oldum" dedi.

Üç hastane gezdiğini belirten Boulierac, çocukların ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kasai'den ayrıldıktan sonra bu çocuklardan bazılarının öldüğünü öğrenen Boulierac şunları ekledi: "Kasai'de çocukların yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemiyoruz. Çocukların hali hazırda öldüğünü ve ölmekte olduğunu söylüyoruz. Çocuklar kırsal arazide sessizce ölüyor".

Yaşadıkları köylerden ayrılanların bir bölümü, çatışmalardan zarar görmüş ve belli bir süredir ekim ekilmemiş bu köylere geri dönüyor.

UNICEF, Kasai'de yaklaşık dört milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu, onlar arasında çocukların durumunun çok acil olduğunu belirtiyor.

Ülkede iktidarın, Kasai'deki bir yerel aşiret lideri olan Kamina Nsapu'yla yaşadığı sorunlar ardından Kasai'de isyan çıkmıştı.

Hem Nsapu'nun güçleri hem de ordu, birbirini katliam yapmakla suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerDemokratik Kongo CumhuriyetiKasaiMilletlerAralıkDemokratik KongoYemen SuriyeIrakBMYardım FonuUNICEF Sözcüsü Christophe BoulieracBoulieracKamina NsapuNsapu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24