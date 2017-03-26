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Dünya
BBC Türkçe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 40 polis memurunun başı kesildi

Çibula dilini konuşan altı memur ise serbest bırakıldı

26 Mart 2017 13:31

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milislerin, Kesai eyaletinde pusuya düşürdükleri 40 polis memurunun başını kestikleri açıklandı.

Kasai Eyalet Meclisi Başkanı François Kalamba, bir polis konvoyuna saldıran Kamwina Nsapu adlı milis grubu üyelerinin yerel Çibula dilini konuşan altı memuru serbest bıraktığını söyledi.

Kasai'deki çatışmalar, geçen ağustosta güvenlik güçlerinin Kamwina Nsapu lideri Jean-Pierre Pandi'yi öldürmesinden sonra başladı.

Birleşmiş Milletler'e göre, o tarihten bu yana çatışmalarda en az 400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM yetkilileri, ülkede 10 toplu mezar bulunduğunu açıklamışlardı.

Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın aralıkta görev süresi dolmasına rağmen istifa etmeyi reddetmesi ülkede siyasi belirsizliği artırıyor.

Ülkede bu yılın içinde seçim yapılması hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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