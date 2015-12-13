Demokratik İslam Konferansı'nın ana teması 'İslam ve Barış' olacak

İstanbul’da 18, 19, 20 Aralık tarihlerinde yapılacak “2. Demokratik İslam Kongresi"nde (DİK) ana tema “Demokrasi ve farklılıkların birlikte yaşaması açısından İslam” olacak.

T24’e konuşan Kongre Hazırlık Komisyonu Sözcüsü ve HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, ilkini 10 Mayıs 2014'te Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri “Demokratik İslam Kongresi"nin ikinci Genel Kurulu’nu İstanbul'da yapacaklarını söyledi.

Birinci konferansta barış teması üzerinde durduklarını ifade eden Bilgen, bir yıl içinde 30 kentte düzenledikleri panel ve konferanslarda “İslam ve Barış” temasını işlediklerini söyledi. Avrupa, Güney Afrika ve Ortadoğu'dan inanç temsilcilerinin de kongreye katılacağını belirten Bilgen, şu bilgileri verdi:

"Farklı inanç temsilcileri de katılacak"

“Demokrasi ve farklılıkların birlikte yaşaması açısından İslam teması ana gündem maddemiz olacak. Birinci kongrede olduğu gibi Ortadoğu ve Türkiye gündemini ele alacağız. İslami referansla tartışmaya açacağız. Birinci gün diğer farklı inanç grupları (Ermeni, Süryani, Protestan, Katolik, Alevi, Caferi, Êzidi), gündeme dair bakış açılarını anlatacak. İkinci gün sabahki oturumda Türkiye’den gazeteci ve aydınların düşüncesini alacağız. Öğleden sonra iki forum olacak. İlk oturumda “İslam ve Demokrasi, ikinci oturumda ise 'Hak temelli birliktelilik' konusunu işleyeceğiz. Üçüncü gün de kongre tüzüğü için hazırlık süreci olacak.”

“İslam dini yeniden gündeme alınmalı”

Ortadoğu’nun ciddi bir barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ayhan Bilgen şöyle devam etti:

“Ortadoğu’da ciddi bir barışa ihtiyaç var. Ve bu barışın gerçekleşmesi için de demokrasi kültürünün yerleşmesi, farklılıkların özgürlük eksenli bir anlayışın karşılık bulması gerekiyor. Biz inançların iktidarcı, çatışmacı, ötekini yok sayan, otoriter eğilimler yerine birlikte yaşamı kolaylaştıracak referansların hatırlanmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle İslam dininin yeniden gündeme alınması ve bir çatışma vesilesi olmasından çıkarılıp toplum yararına, halkların barışına katkı yapan bir işleve kavuşturulması gerekiyor.”

6 aylık hazırlık süreci

Akademisyen, ilahiyatçı ve kanaat önderlerinden oluşan Demokratik İslam Kongresi 2. Genel Kurul çalışması programı ve katılımcılar yarın açıklanacak. 2. Demokratik İslam Kongresi (DİK), hazırlık çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 aydır Ortadoğu ve Avrupa’da panel, çalıştay, toplantı ve şahıslarla görüşmeler yapılıyordu.

2. Demokratik İslam Kongresi Hazırlık Şurası, İlahiyat Profesörü İhsan Eliaçık, HDP Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Hazro Belediye Eşbaşkanı Güler Özavcı Doğu, ilahiyatçı Fadıl Bedirxanoğlu, hafız Ahmet Turhallı, mele Ekrem Baran, İHDER Başkanı Ayetullah Kanhan, Prof. Dr Nurettin Turgay'dan oluşuyor.

Abdullah Öcalan önermişti

Demokratik İslam Kongresi’nin ilki, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerisiyle 10 Mayıs 2014'te Diyarbakır'da düzenlenmişti.