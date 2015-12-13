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2. Demokratik İslam Kongresi İstanbul'da yapılacak

Demokratik İslam Kongresi'nin ilki, PKK lideri Öcalan'ın çağrısıyla geçen yıl Diyarbakır'da yapılmıştı

13 Aralık 2015 19:28

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerisiyle 10 Mayıs 2014'te Diyarbakır'da düzenşlenen “Demokratik İslam Kongresi"nin ikinci Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak.

Akademisyen, ilahiyatçı ve kanaat önderlerinden oluşan Demokratik İslam Kongresi 2. Genel Kurul çalışması programı ve katılımcılar yarın açıklanacak. 

2. Demokratik İslam Kongresi (DİK) Hazırlık çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 aydır Ortadoğu ve Avrupa’da panel, çalıştay, toplantı ve şahıslarla görüşmeler yapılıyordu.

2. Demokratik İslam Kongresi Hazırlık Şurası, İlahiyat Profesörü İhsan Eliaçık, HDP Siirt Milletvekili Prof. Dr Kadri Yıldırım, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Hazro Belediye Eşbaşkanı Güler Özavcı Doğu, ilahiyatçı Fadıl Bedirxanoğlu, hafız Ahmet Turhallı, mele Ekrem Baran, İHDER Başkanı Ayetullah Kanhan, Prof. Dr Nurettin Turgay'dan oluşuyor.

 

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