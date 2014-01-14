'Demokratik ilkelere bağlılık güçler ayrılığını lağvederek yürümez'

Eski Avrupa Birliği (AB) diplomatı, 2011 yılına kadar AB'nin Türkiye elçiliğini yürüten Marc Pierini, 20 Ocak'ta Başbakan Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesindeki değerlendirmelerinde "AB üyelik sürecinin temel olan ortak değerlerin yeniden onaylanması gerekiyor" dedi. Pierini, "Türk heyeti, Avrupalı ev sahiplerinin gelişmelerden ne kadar rahatsız olduklarını görünce şaşıracaklar" dedi. Pierini ayrıca, "üyelik sürecinin sürdüğü ülkelerde demokratik ilkelere bağlılık, güçler ayrılığı ilkesinin kaldırılması ile birlikte yürüyemez" dedi.

Marc Pierini'nin Carnegie Europe internet sitesinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin temel olan ortak değerlerin yeniden onaylanması gerekiyor. Sadece kelimelerle de değil. Basın özgürlüğüne yönelik sürekli artan sınırlandırmaların ve bağımsız yargı aparatının kaldırılmasının tersine çevrilmesi ile. Modern demokrasilerde, özellikle üyelik sürecinin sürdüğü ülkelerde, demokratik ilkelere bağlılık, devlet kurumlarının susturulması ve güçler ayrılığı ilkesinin her siyasi fırtınada kaldırılması ile birlikte yürüyemez.

Başbakan Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde üyelik sürecinin iki taraf içinde sürdüğünün onaylanması gerekiyor. Bu AB için, karşılıklı uzlaşılmış koşulluluk uyarınca devam edilmesi anlamına geliyor. Eğer böyle olursa, AB'nin 23. fasıl görüşmelerine ilerlemesi gerekecek."

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