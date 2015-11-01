Demokratik Almanya'nın ünlü politikacısı Schabowski öldü



Schabowski'nin ölüm haberini eşi açıkladı. Eşi Irina, uzun süredir tedavi gören Schabowski'nin Berlin'de bir bakımevinde 86 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Schabowski uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

SED politbüro üyesiydi

Günter Schabowski, Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Almanya Komünist Partisi'nin birleşmesiyle doğan Sosyalist Birlik Partisi'nin (SED) önde gelen politikacılarından biriydi. SED politbüro üyesi olan Schabowki, 9 Kasım 1989 tarihinde Doğu ve Batı Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı ile ilgili tarihi bir açıklama yapmıştı. Schabowski basın toplantısında, Doğu Almanya'nın isteyen vatandaşların Batı'ya gitmesine izin vereceğini açıklamış, bu konuyla ilgili gerekli seyahat düzenlemelerinin yapıldığını belirtmişti. Bir gazetecinin, 'Bu düzenleme ne zaman yürürlüğe giriyor?' şeklindeki sorusuna, 'Aldığım bilgilere göre hemen' yanıtın vermişti. Bu açıklamanın ardından Berlin Duvarı yıkılmıştı.

Rejimi eleştirmişti

Schabowski duvarın yıkılmasının ardından Demokratik Almanya'daki birçok üst düzey politikacının tersine, sistemi eleştiren açıklamalar yapmıştı. DDR'deki sistemi 'uygunsuz' diye tanımlayan Schabowski, sistemin kendi kendine çöktüğünü belirtmişti.

Berlin Asliye Hukuk Mahkemesi Schabowski'yi 1997 Ağustos'unda DDR rejimi sırasındaki insan hakları ihlalleri nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştı. Schabowski cezaevinde bir yıl yattıktan sonra cezası affedilmiş ve bunun üzerine Berlin Hakenfelde Cezaevi'nden tahliye edilmişti.