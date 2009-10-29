Demokratik açılıma bin kişilik 'yogi uçuşu'

Ankara Transandantal Meditasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayla Çevik, herkesin tatmin olacağı ve kalıcı bir demokratik açılım için yogi uçuşunu bin kişilik bir grubun uygulaması gerektiğini söyledi.



Ankara Transandantal Meditasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayla Çevik, herkesin tatmin olacağı ve kalıcı bir demokratik açılım için yogi uçuşunu bin kişilik bir grubun uygulaması gerektiğini söyledi.



Doç. Dr. Ayla Çevik, hiç kimsenin düşüncesinin konuşarak veya kavga ederek değiştirilemeyeceğini söyleyerek, aydınlanmış yogilerin uçuşunu bin kişilik bir grubun uygulamasıyla Türkiye’nin barışa ulaşacağını söyledi. Doç. Dr. Çevik, aydınlık Türkiye için aydınlanmış bireylerin gerekli olduğunu söyleyerek, "Konuşmayı ve düşünmeyi aşarak içteki sonsuz huzur ve mutluluğun deneyimlenmesi, toplumsal düzeyde huzur ve barışın tek yoludur" dedi.



'Bireysel barış olmadan toplumsal barış olmaz'



Doç. Dr. Ayla Çevik, tarihe bakıldığında hiç bir yasanın, hiç bir barış anlaşmasının sorunları tamamen gideremediğini ve kalıcı çözüm sağlayamadığını ifade ederek, "Bireysel düzeyde huzur ve barış sağlanmadığı sürece toplumsal düzeyde huzur ve barış sağlanamaz. İyi niyetli olsa da gösteriler, yazılar, tartışmalar sonuca giden yol değildir. Her insanın özbenliğinin temelindeki iç ışığın aydınlığı tüm karanlıkları ve sorunları gideren tek çözümdür " dedi.



Doç. Dr. Ayla Çevik, Transandantal Meditasyonun, zihinde ve bedende uyum ve düzen artışına neden olduğunu belirterek, her politik görüşten, dinden, ırktan insanın bu teknikten yararlanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ayla Çevik, "Tek tek bireyler kendi içlerindeki sonsuz ışığı deneyimleyerek aydınlandığında, tüm ulusun aydınlanması mümkün olur, tıpkı yeşil bir orman yaratmak için bütün ağaçların yeşil olması gibi" diyerek görüşlerini dile getirdi.



Maharişi etkisinin toplumsal faydaları



Doç. Dr. Ayla Çevik, daha ileri bir teknik olan Transandantal Meditasyon-Sidhi programını (Yogi Uçuşunu) nüfusun yüzde 1’nin karekökü, Türkiye için 850 kişi, kadar insan grup olarak birlikte uyguladığında, uygulayan kişilerin beyin (EEG) dalgalarında oluşan uyumun topluma yayıldığını anlattı. Bu bilgiyi dünyaya tanıtan Hintli bilge Maharişi Maheş Yogi’ye atfen Maharişi Etkisi adı verildiğini kaydeden Doç. Dr. Ayla Çevik, dünyadaki etkilerine dair şunları dile getirdi:



"Kolombiya’da okullarda uygulandı ve gerilla hareketi sona erdi. Ayrıca, 90’lı yıllarda Mozambik devlet başkanı Chissano bakanlar kurulunda ve orduda 13 bin kişiye uygulattı ve yıllardır süren iç savaş bitti, yağış rejimi normale döndü. Bir iş adamının desteğiyle Hollanda da uygulamaya geçti ve ekonomik ve politik olarak pek çok fayda sağlandı. Ayrıca Brezilya, Peru, Arjantin, Trinidad Tobago gibi pek çok Orta ve Güney Amerika ülkesi okullardaki öğrencileri eğiterek kendi ülkelerini yenilmezliğe ulaştıracak grupları oluşturmaya başladı."

