'Demokratik Açılım' bugün TBMM'de

CHP, demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinin yarın yapılması için Danışma Kurulu’na grup önerisi sundu. MHP 12 Kasım’da ön görüşmelerin yapılması önerisinde bulunurken DTP öneri sunmadı.



CHP, demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinin yarın yapılması için Danışma Kurulu’na grup önerisi sundu.



CHP’nin önerisi AKP tarafından reddedildi. Danışma Kurulu’nda MHP 12 Kasım’da ön görüşmelerin yapılması önerisinde bulunurken DTP öneri sunmadı. CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay AKP’nin “10 Kasım ısrarı”nı “Yapılmak istenen Atatürk’ün anısını, hizmetlerini gündemden düşürmek ve Mustafa Kemal’i, onun yarattığı cumhuriyeti gölgelemektir”sözleriyle değerlendirdi.



CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinin yarın yapılması yönündeki Danışma Kurulu’na sundukları grup önerisiyle ilgili bilgi verdiler. Anadol, 10 Kasım’ın Atatürk’ün 71’nci ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak “Böyle bir günde ulusal olmadığına inandığımız, dışarıdan dayatılan, önce Kürt açılımı, sonra demokratik açılım ve sonra da milli birlik projesi diye sıfatlar yüklenerek süslenen bu projenin bayrakların yarıya indiği bir günde tartışılmasını istemedik” dedi. CHP olarak demokratik açılımın Meclis’te tartışılmasına karşı çıkmadıklarını, ‘proje sahiplerinin gerçek niyetlerinin deşifre edilmesini istedikleri’ni kaydeden Anadol, ön görüşmelerin bugün yerine yarın yapılması için Danışma Kurulu’na öneri götürdüklerini söyledi.



''Atatürk'ü gölgelemek istiyorlar''



CHP adına Danışma Kurulu’na katılan Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ise 11 Kasım’da ön görüşmelerin yapılmasına ilişkin partisinin önerisine MHP ve DTP’nin destek verdiğini ancak AKP’nin ‘uzlaşmaz tavrı’nı sürdürdüğünü söyledi.



Açılımın Mayıs ayından itibaren konuşulduğunu belirten Okay “AKP, yılın 365 günü bitmiş gibi özellikle bunun 10 Kasım’da görüşülmesi konusundaki ısrarcı tavrını sürdürdü. CHP bu konunun parlamentoda tartışılmasını istiyor. Ancak bir gün sonra tartışılmasının zararı yok. Arınç’ın basına da yansıyan 10 Kasım’la ilgili ‘sıradan bir gün’ sözleri gibi AKP Grup Başkanvekili de ‘sıradan bir gün olduğu’nu söyledi. 10 Kasım Türk milleti için sıradan bir gün değil” diye konuştu. Parlamento’nun 10 Kasım’larda çalıştığını ancak demokratik açılım gibi önemli bir tartışmayı 10 Kasım’da Parlamento’ya getirmenin amacının, Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili kimi çalışmaları ve etkinlikleri gölgelemeyi amaçladığını söyleyen Okay “Yapılmak istenen Atatürk’ün anısını, hizmetlerini gündemden düşürmek ve Mustafa Kemal’i, yarattığı cumhuriyeti gölgelemektir. AKP grubunu kınıyorum” dedi.



MHP 12 Kasım'da görüşelim dedi, DTP öneri getirmedi



Kemal Anadol bir soru üzerine Danışma Kurulu toplantısında CHP’nin 11 Kasım önerisinin yanı sıra MHP’nin 12 Kasım’da öngörüşmelerin yapılması önerisi getirdiğini, DTP’nin ise öneride bulunmadığını söyledi.



11 Kasım’da ön görüşmelerin yapılmasına ilişkin grup önerisi saat 15.00’de toplanacak Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.