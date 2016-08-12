Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Muzaffer Şakar adliyede gözaltına alındı

Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı ve İnsan Hakları Kurumu eski üyesi Hâkim Muzaffer Şakar, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adliyesi'ndeki odasında gözaltına alındı.

Son HSYK atamalarıyla Ankara’dan Diyarbakır’a gönderilen Hâkim Muzaffer Şakar, gözaltına alınan 648 hâkim ve savcı arasında yer aldı.

Şakar, “Türkiye’de Yargı Yoktur” ve “Yargıda Kumpasın Köşe Taşları AKP-Cemaat” adlı kitapların yazarı.

Demokrat Yargı Derneği eski Eş Başkanı Orhan Gazi Ertekin, sosyal medya hesabı üzerinden Şakar’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ertekin, “Bu aşamadan sonra, cemaatin tasfiyesi süreci tüm bir muhalefete yönelik bir tasfiye işlemi haline gelecektir ve gayri meşrudur” dedi.

Ertekin’in açıklaması şöyle:

“Demokrat Yargı Eş Başkanımız hâkim Muzaffer Şakar’ın Diyarbakır Adliyesindeki odası biraz önce polis tarafından basılmış ve gözaltı işlemi başlatılmıştır.

“Bu Türkiye yargı tarihindeki 2.Ahmet Şık-Nedim Şener vakasıdır. Bu aşamadan sonra, Cemaatin tasfiyesi süreci tüm bir muhalefete yönelik bir tasfiye işlemi haline gelecektir ve gayri meşrudur.

“Muzaffer Şakar, Cemaatin iktidar olduğu dönemde Cemaate karşı en etkin mücadele yürüten Türkiye yargısındaki üç beş hâkimden birisidir. Bu nedenle, terfisi engellenmiş, hakkında bizzat cemaatçi müfettişler tarafından olumsuz notlar düzenlenmiş ve en son Yargıtay tetkik hâkimliği olmak üzere Türkiye yargısının hep en ‘alt’ seviyelerinde çalışarak sebat etmeye devam etmiştir.

“Garip bir tecellidir ki Cemaat ile mücadele ettiğini iddia eden bugünün muktedirleri de Eş Başkanımız Muzaffer Şakar hakkında Cemaatin yürüttüğü işlemleri aynıyla devam ettirmektedirler.

“Artık bu listeyi hazırlayanlar bizzat kendilerinin cemaatçi olmadıklarını kanıtlamak zorundadırlar. Geriye daha az utanç bırakmak istiyorsanız derhal bu tutumunuzdan vazgeçmelisiniz. Aksi taktirde sizin listelerinizin hiçbir hükmü kalmayacaktır.”