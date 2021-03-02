Demokrat Senatör Warren'dan ABD'nin en zenginlerine servet vergisi teklifi

ABD'de Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyeleri Pramila Jayapal ile Brendan Boyle, ülkedeki en zenginlerin ödeyeceği bir servet vergisi önerisi sundu.

Üç Demokrat Kongre üyesini sunduğu, daha adil bir ekonominin önünü açmayı amaçlayan "Ultra Milyoner Vergisi" serveti 50 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasındakiler için yıllık yüzde 2'lik vergi ödemesini öngörüyor. Serveti 1 milyar dolar üzerindekiler için ise yıllık yüzde 3 vergi ödemesi önerildi. Bu önerinin kabul edilmesi durumunda 10 yılda en az 3 trilyon ek gelir sağlanacağı ifade edildi.

Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın da destek olduğu teklif, Warren'ın 2019 Demokrat Parti ön seçimlerinde aday olarak sunduğu tabloya yakın görünüyor. Warren ve Sanders gibi senatörler için zenginlerin vergilendirilmesi ülkedeki sağlık sistemi, çocuk bakımı gibi sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için öncelikli bir adım.

ABD Başkanı Joe Biden ise 2020 başkanlık seçimi boyunca servet vergisi teklifini desteklememişti.